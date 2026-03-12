Business Analyst till bolag inom försvarsindustrin
Business Analyst inom IAM Som Business Analyst inom Identity and Access Management (IAM) kommer du att identifiera och analysera verksamhetsbehov och föreslå lösningar. Du kommer att arbeta nära tjänsteägare, teknikteam, verksamhetsledare och andra intressenter för att säkerställa att IAM-lösningar uppfyller verksamhetens behov och följer säkerhetsstandarder
Placeringsort: Stockholm, Karlskrona, Linköping, Göteborg och Jönköping, minst 3 dagar på plats på kontoret. Resor förekommer i tjänsten,
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Behovsanalyser: Facilitera workshops och genomföra analyser av verksamhetens behov och krav relaterade till identitets- och åtkomsthantering.
• Dokumentation: Skapa och underhålla dokumentation, inklusive kravspecifikationer och processflöden.
• Stakeholder Management: Fungera som en brygga mellan affärsverksamheten och teknikteam. Samarbeta med intressenter inom organisationen för att förstå deras behov och säkerställa att IAM-lösningar stöder verksamhetens mål.
• Testning och kvalitetssäkring: Kvalitetssäkra nya IAM-lösningar och funktioner för att säkerställa att de uppfyller krav och fungerar som avsett.
• Utbildning och support: Utveckla utbildningsmaterial och ge stöd till användare och andra teammedlemmar i frågor som rör IAM.
Vem är du?
• Utbildning: Kandidatexamen inom IT, datavetenskap, företagsekonomi eller relaterat område.
• Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet som business analyst, gärna inom IAM eller relaterade områden så som Zero Trust och Access Management. Erfarenhet av kravhantering och systemimplementering är ett krav.
• Kunskaper: God förståelse för IAM-principer, verktyg och teknologier, samt erfarenhet av att arbeta med systemintegration. Förståelse för säkerhetsramverk och IAM-relaterade standarder.
• Analytiska färdigheter: Starka analytiska och problemlösande färdigheter med förmåga att hantera komplexa data och identifiera trender.
• Kommunikation: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter, med förmåga att förklara tekniska koncept för icke-tekniska intressenter.
• Projektledning: Grundläggande kunskaper i projektledning och förmåga att arbeta i tvärfunktionella team.
• Erfarenhet av agila metoder och verktyg som Jira eller Confluence är meriterande
• Självständig och proaktiv, noggrann och lösningsfokuserad med förmåga att arbeta under press.
• Stark fokus på detaljer och kvalitetsarbete.
• Förmåga att bygga relationer och samarbeta med olika intressenter.
• Förmåga att kommunicera tekniska koncept till icke-tekniska intressenter.
• Stort intresse för informationssäkerhet och teknisk utveckling.
