Business Analyst nivå 4 i Stockholm / Gottland med start 2026-03-16
Zetterholm & Partners AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-19
Vi söker nu en Business Analytiker till vår kund i Stockholm / GotlandUppdragsperiod: 2026-03-16 - 2027-03-16Senior kompetensnivå: 4Omfattning: 100%Arbetsplats: Hybride
Ansök senast 24 februari
Bakgrund
Vår kund söker en Generell Affärsanalytiker / Busniess Analyst.
Se nedan för kundens behov och krav. Du som konsult ska verka som verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsledning och AI Enablement inom koncernen. Uppdraget syftar till att tillsammans med affärsområdena identifiera, utveckla och implementera AI-baserade tillämpningar som skapar konkret affärsvärde. Rollen är en spindel i nätet mellan verksamhet och teknik och kombinerar affärsanalys, förändringsledning och praktisk utveckling av AI-lösningar. Du ska arbeta nära super users och nyckelpersoner i verksamheten för att driva arbetet från idégenerering till implementerad och förvaltad lösning.
Uppdragsbeskrivning I uppdraget ingår bland annat att:
leda och facilitera workshops för idégenerering och prioritering av AI-tillämpningar,
genomföra kravanalys och processkartläggning kopplat till AI-initiativ,
utforma lösningsförslag och prototyper baserade på befintliga AI-verktyg och plattformar,
bygga och vidareutveckla enklare AI-tillämpningar såsom agenter, LLM- och RAG-lösningar,
delta i design, testning och kvalitetssäkring från prototyp till produktionssättning,
ställa krav på nya tekniska verktyg och integrationer i dialog med Tech,
utbilda och stötta super users samt bidra till ökad AI-mognad i organisationen samt att
bidra till etablering av arbetssätt, standarder och best practice för AI-användning
Du ska aktivt bidra till hur kunden, integrerar och skalar användningen av AI i hela koncernen och arbeta både nära verksamheten och i tekniska miljöer.
För att lyckas i rollen krävs god analytisk förmåga, affärsförståelse, teknisk nyfikenhet samt förmåga att omsätta komplexa idéer till praktiska lösningar som skapar mätbart värde.
Efterfrågad kompetensnivå Nivå 4
Kompetenskrav på konsult
Minst fem (5) års erfarenhet som affärsanalytiker, business analyst eller motsvarande roll i större organisation
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete med AI- eller ML-relaterade initiativ
Minst ett (1) års praktisk, hands-on erfarenhet av att bygga eller konfigurera LLM-baserade lösningar, exempelvis via API:er, SDK:er eller etablerade plattformar
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt ta fram och implementera minst en RAG-lösning eller motsvarande lösning där extern kunskapskälla integrerats med LLM
Dokumenterad erfarenhet av kravanalys och processkartläggning i komplex verksamhet
Erfarenhet av att leda workshops och facilitera tvärfunktionella forum från idé till beslutad lösning
Erfarenhet av att samarbeta nära IT/Tech i implementation och integration av nya lösningar i produktionsmiljö
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av förändringsledning kopplat till AI- eller digital transformation i större organisation
Erfarenhet av att utbilda och coacha super users eller motsvarande roller inom AI-verktyg
Erfarenhet av att ta fram riktlinjer, governance eller best practice för AI-användning
Erfarenhet av att arbeta med prompt engineering och utvärdering av modellkvalitet
Erfarenhet av att bygga flerstegsagenter eller agentbaserade arbetsflöden
Erfarenhet från reglerad verksamhet, exempelvis spel, finans eller annan tillståndspliktig bransch
Omfattning & Plats Arbete utgår från kontoret i Stockholm vid Slussen eller, på Gotland i Visby.
Arbetet uppskattas kunna utföras på distans (remote) upp till 60 % av den totala tiden, men denna omfattning kan komma att förändras under Uppdragets gång.
Referensuppdrag Du bör lämna minst två (2) referensuppdrag om du går vidare i processen som ska innehålla uppgifter om referensföretag. Kontaktperson inkl. kontaktuppgifter. Kort beskrivning av utfört uppdrag. Detta värdesätter kvalitet, då det ytterligare anses stärka din profil lämplighet/relevans för uppdraget.
Handlingar som ska ingå i din ansökan:
CV i (Word-format)
Personligt brev med motivering
Om du anser att du uppfyller kraven för detta uppdrag rekommenderar vi att skicka in din ansökan omgående, enligt ovan, dock senast 24 februari. Så ansöker du
Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), https://talent.zetterholmpartners.se
