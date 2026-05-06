Busig pojke söker mjuk och lekfull kvinna i Täby
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-05-06
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
Busig pojke i 6 årsåldern som du lär känna och bygger en relation med genom leken. När du fått hans förtroende öppnar han upp sig mer och mer för dig.
Han leker gärna jaga-lekar, där han kanske bjuder in till lek genom att ta din mössa och springa iväg. Han tycker även om att gunga i parken. Baka kladdkaka är något han gör dagligen tillsammans med sin familj, han gör gärna det med dig också. Han har ett begränsat ordförråd, kommunicerar med bildstöd eller TAKK.
Insatsen ska utföras vissa vardagar ca kl 16-20:00, då ingår det att göra kvällsrutinerna och lägga honom och varannan helg ca 4 tim/tillfälle.
Kvalifikationer/önskemål om avlösare:
Erfarenhet av NPF-diagnoser (genom anhöriga eller arbete)
Kvinna
Barnkär
Lekfull och mjuk!
Gärna bo i Täby
Bekväm med blöjbyten.
Om tjänsten:
Ca 21 tim/månad, vissa vardagar ca kl 16-20:00 och varannan helg. Tillträde snarast.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
)
190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9893771