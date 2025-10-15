Burlövs kommun söker lokalvårdare till helgarbete.
2025-10-15
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Lokalvårdsenhetens finns och verkar i hela Burlövs kommun och jobbar ständigt för att ligga i framkant och utföra vårt uppdrag så nära våra kunder som möjligt. Vi har olika kompetenser inom vår grupp vilket innebär att vi kan hålla en god kvalitet för våra medborgare. Vår ambition är att vara det bästa valet för Burlövs kommun.
Lokalvård satsar på att digitalisera sin verksamhet så mycket som möjligt med hjälp av nya innovativa hjälpmedel. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas i den riktning du själv vill tillsammans med trevliga och serviceinriktade medarbetare som hjälper varandra att lyckas. Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vi söker lokalvårdare som kan arbeta varannan helg. Röda dagar förekommer. Du som söker ska ha kunskap och erfarenhet av lokalvård i offentliga miljöer. Tjänsten är tidsbegränsad men kan förlängas efter överenskommelse.
* Lokalvård varannan helg i offentlig miljö. Byte av helg eller arbete varje helg kan förekomma.
* Maskinkörning.
* Ge service och kvalitet.
* Vara kommunikativ.Kvalifikationer
För uppdraget ska du ha erfarenhet av lokalvård och vana att kunna ta egna beslut.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra dig muntlig och skriftlig information. Har du dokumenterad kunskap av maskinkörning och innehar B-körkort till manuellt växlad bil är det meriterande.
God samarbetsförmåga och ett trevligt kundbemötande är egenskaper som vi värderar högt.
Varmt välkommen med din ansökan.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
