Burger King Kongahälla söker glada medarbetare!
B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungälv Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungälv
2026-01-05
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du talar god svenska, har servicekänsla och tycker om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: agnes@bking.se Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Älvebacken 37 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Burger King Kongahälla Kontakt
Restaurangchef
Agnes Lindblad agnes@bking.se 0733660641 Jobbnummer
9669760