Burger King Järnbrott Söker Servicefokucerad Restaurangbiträde - Natt
2025-08-17
Välkommen till Burger King!
Vi söker efter personer som trivs med att arbeta i en hektisk miljö och som gärna vill vara en del av vårt härliga team. Oavsett om du vill ha ett extrajobb eller en karriär, finns det möjligheter för dig hos oss. Vi tycker det är viktigt att våra medarbetare utvecklas och växer tillsammans med oss. Arbetet på Burger King erbjuder flexibla arbetstider, vilket passar perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden.
Om du är en person som värderar god service, hög kvalitet och team-samarbete, är detta jobbet för dig! Vill du utvecklas och få nya erfarenheter? Vill du ge våra gäster fantastisk service och servera våra läckra burgare? Och vill du ha roligt på jobbet tillsammans med härliga kollegor? Då har du nu chansen att ansöka!
Det är enkelt att ansöka, det tar bara några minuter. Ansökan består av några urvalsfrågor och tre korta videofrågor som du kan besvara när som helst. Vi prioriterar attityd och inställning över tidigare erfarenheter, så vi lägger stor vikt vid dina videosvar. Lycka till! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
