Burger King Eurostop söker restaurangchef
Nordic Burger 3 AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2025-12-06
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Burger 3 AB i Örebro
Som restaurangchef på Burger King Eurostop ansvarar du för den dagliga driften av restaurangen. Du leder, motiverar och utvecklar ditt team för att leverera bästa möjliga gästupplevelse, högsta kvalitet och lönsamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ansvar för personalledning, schemaläggning och rekrytering
Säkerställa högsta nivå av kundservice och produktkvalitet
Resultat- och budgetansvar för restaurangen
Löpande uppföljning av försäljning, nyckeltal och kostnadskontroll
Utbildning och coachning av medarbetare och skiftledare
Säkerställa att Burger Kings koncept, rutiner och riktlinjer följs
Arbete i drift vid behov, både i kök och servering
Du rapporterar till områdeschef och samarbetar nära både driftstöd och HR.
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med en stark känsla för service och resultat. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom restaurang, café, handel eller liknande verksamhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Trivs i en roll där du leder andra och motiverar ditt team till att prestera sitt bästa
Är organiserad, ansvarstagande och har god ekonomisk förståelse
Är driven, engagerad och har en positiv attityd
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en snabb och föränderlig miljö
Tidigare erfarenhet av personal- eller budgetansvar är meriterande, men det viktigaste är ditt engagemang, din vilja att utvecklas och din förmåga att skapa resultat genom ditt ledarskap.
Vad vi kan erbjuda dig
Som anställd på Burger King erbjuder vi:
En spännande och utvecklande roll i ett internationellt varumärke
Möjlighet att påverka och utveckla restaurangens resultat
Goda karriärmöjligheter inom organisationen
Ett nära samarbete med ledning, områdeschef och andra restaurangchefer
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Stöd i ditt ledarskap genom utbildning och coachning
Kollektivavtal
Vi har följande kollektivavtal på arbetsplatsen:
Hotell- och restaurangfackets (HRF) Gröna Riksavtal för arbetare
Unionens tjänstemannaavtal för tjänstemän
Sök redan idag!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Skicka ett mail med personligt brev och ditt CV till det angivna mailet.
E-post: jobb.eurostop@bkcrewcenter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Burger 3 AB
(org.nr 556918-0259)
Monologgatan 3 (visa karta
)
703 74 ÖREBRO Arbetsplats
Burger King Eurostop Jobbnummer
9632106