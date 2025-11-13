BUP Stockholm söker chef till Sektion Neuropsykiatri
BUP Stockholm är en barn- och ungdomspsykiatrisk specialistverksamhet inom den offentligt drivna sjukvården i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Region Stockholm.
Verksamheten består av fem sektioner som sammanlagt innefattar 44 enheter. BUP:s vision för framtidens specialiserade barn- och ungdomspsykiatri är att ge rätt vård när och där du behöver - för en specialiserad, likvärdig och kunskapsbaserad barnpsykiatri med utveckling och delaktighet i fokus. Det innebär att vården vi ger är säker, verksam, personcentrerad, i rätt tid, jämlik, integrerad, resurseffektiv och att vi som arbetsgrupp åstadkommer detta i en hållbar arbetsmiljö. Nu söker vi en chef till Sektion FoUU.
Sektion FoUU är en sektion med ett flerfaldigt uppdrag:
• Bedriva klinisk vård, företrädesvis med samtidig systematisk utvärdering. Flera av de enheter som har lagts inom FoUU finns där då det finns osäker evidens för åtgärder som exempelvis immunpsykiatri, allvarligt normbrytande beteende eller könsdysfori eller då vi ser behov att pröva verksamhet inom projektramar och inte kan se säkert samband med annan del av BUP. Det innebär också att dessa enheter efter en tid kan stängas ned eller "flytta ut" någonstans inom övriga BUP.
• Säkerställa, koordinera kompetensutveckling och utbildningar, både på grundutbildningsnivå (läkarutbildningens barnpsykiatriska del) och avancerad nivå. Detta arbete sker i nära samarbete med Centrum för psykiatriforskning, KIND eller övriga KI. I uppdraget ingår även att koordinera VFU-placering för flera olika utbildningar (sjuksköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, socionomer, psykologer) samt PTP-tjänstgöring. Läkarnas fortbildning, ST och BT-tjänstgöring hanteras inom läkarkansliet inom BUP och ligger utanför.
• Koordinera, driva och monitorera forsknings- och utvecklingsarbete inom BUP. Detta sker genom bland annat en särskild beredningsgrupp för forskning och en för utveckling där det just nu pågår ett arbete inom tjänstedesign. Ambitionen är att stimulera forskning inom hela BUP och flera projekt pågår på andra enheter än de som är inhysta inom FoUU-sektionen. Utveckling med att inrätta FoUU-koordinatorer på de olika sektionerna pågår.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du det samlade ledningsansvaret för sektionen. Du har ett coachande och utvecklande ledarskap och stödjer dina underställda enhetschefer i frågor som rör ledning och styrning av enheterna. Som medlem i BUP Stockholms ledningsgrupp tar du ett aktivt och gemensamt ansvar för BUP Stockholm i sin helhet.
I syfte att säkerställa att alla patienter får en jämlik vård arbetar BUP Stockholm med standardiserade vårdprocesser i form av processkartor.Kvalifikationer
• Du som söker ska ha examen från akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård och gedigen erfarenhet av chefs- och ledningsuppdrag. Du ska ha forskarutbildning.
Det är meriterande med något eller flera av följande:
• erfarenhet av att leda chefer
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av kliniskt arbete
• erfarenhet som senior forskare/docentkompetent
• goda referenser som chef och ledare
• formell chefsutbildningDina personliga egenskaper
Du är resultatorienterad med förmåga att formulera konkreta mål och leda verksamheten mot dessa. Du har ett kommunikativt och utvecklande ledarskap och en förmåga att engagera samt bidra till ett gott och öppet arbetsklimat. Du har ett utpräglat fokus på samarbete över gränser, såväl internt som externt, vilket är avgörande i det stora sammanhang som BUP är en del av. För att lyckas i rollen ser du ledningsarbetet som ett teamarbete där var och en ständigt arbetar för att göra alla andra bättre. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i dessa avseenden.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri öppensjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5 000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
