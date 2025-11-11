BUP Stockholm, Sektion Akut och Heldygnsvård söker specialistläkare
Vill du ha ett arbete som är utmanande och mycket lärorikt? Då ska du jobba med oss inom BUP Akut och Heldygnsvård, där vi möter barn och unga under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.
BUP Stockholms sektion Akut och Heldygnsvård är Sveriges största heldygnsvårdverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatri. Sektionen består av en akutenhet och tre heldygnvårdsenheter.
Vi tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik så som djupa depressioner, självskadebeteende, svåra ätstörningar och psykos- och bipolära tillstånd. Akutenheten och två av vårdenheterna ligger vackert belägna på gamla Sachsska området på Södermalm. Den tredje vårdenheten ligger mycket centralt på S:t Görans sjukhusområde. Totalt finns 33 vårdplatser tillgängliga inom sektionen.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som specialistläkare inom BUP Stockholms heldygnsvård innebär bedömning och behandling av de barn och unga som har ett mer omfattande behov och svårare symtom än vad som kan hanteras inom öppenvården. Du genomför bedömning, diagnostik, vårdplanering och farmakologisk behandling. Du har ett övergripande behandlingsansvar och arbetar tillsammans med övrig personal. Du får ett nära kollegialt utbyte med övriga läkare inom sektion Akut och Heldygnsvård. Som specialistläkare inom BUP Stockholm ingår du efter introduktion i bakjourslinjen.Kvalifikationer
Du som söker ska vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri. Du ska ha erfarenhet av att arbeta enligt moderna, evidensbaserade metoder. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin.Dina personliga egenskaper
Du är som person stabil, självständig och flexibel, med gott omdöme, god samarbetsförmåga och förmåga att leda det medicinska arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för patientgruppen.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri öppensjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, förmånliga tjänstepensionsvillkor samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid. Tillträde snarast, efter överenskommelse.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
BUP Akut och Heldygnsvård är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
