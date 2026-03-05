BUP Neuropsykiatri Väst 1 söker vikarierande Biträdande Enhetschef
2026-03-05
Är du psykolog, intresserad av ledarskap och vill jobba på en välfungerande och trevlig enhet där vi vill förbättra och utveckla vården för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en biträdande enhetschef med grundprofession som psykolog till en enhet på Brommaplan.
Arbetet sker dagtid.
Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi genomför även farmakologisk behandling vid ADHD. Här jobbar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och enhetschef. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt och öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så arbetar vi med att bygga en välfungerande arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef är ditt huvudsakliga uppdrag att bistå enhetschefen i dennes arbete, samt att täcka upp i dennes frånvaro. Uppdraget innefattar även att vara ett stöd för kollegor och ansvara för introduktion av nya medarbetare på mottagningen.
Du kommer även att arbeta kliniskt. Som psykolog består dina arbetsuppgifter av att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar enligt nationella riktlinjer och BUP Stockholms processkartor. Du samarbetar med läkare, skriver utlåtanden och återkopplar till familj och skola. Du utgör ett stöd för kollegor vid bedömning av ärenden. Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår också som en viktig del av arbetet. Du är en del av ett team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete.
Möjlighet till distansarbete med administrativa uppgifter/distanskontakter om verksamheten tillåter, motsvarande cirka en dag i veckan.Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad psykolog. Har du relevant specialistutbildning, erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri, och/eller erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling är detta meriterande.
Tidigare erfarenhet av chefs- och ledarskap är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, noggrann, systematisk och flexibel. Du har en fallenhet för att inspirera medarbetare och vill utvecklas inom ledarskap. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat, på heltid, 14 månader. Tillträde 2026-06-01. Du anställs som psykolog i din grundbefattning. Uppdraget som biträdande enhetschef får du särskilt.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
