Budgetsamordnare till Klimat- och näringslivsdepartementet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra och utveckla departements arbete med budgetsamordning och myndighetsstyrning? Har du intresse för samordning och kunskap om den statliga budgetprocessen? Då kan vi erbjuda dig en självständig roll i händelsernas centrum med meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen.
Sekretariatet för samordning och styrning, Klimat- och näringslivsdepartementet
Sekretariatet för samordning och styrning ansvarar för utveckling och samordning av frågor som rör styrning och strategisk inriktning av Klimat- och näringslivsdepartementets verksamhet samt verksamhetsstöd. Vi samordnar departementets arbete med statens budget och myndighetsstyrning. Sekretariatet ansvarar också för samordning av planering och uppföljning av departementets verksamhet, internbudget, budgetuppföljning och ekonomiadministration.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Sekretariatet söker nu en samordnare till vårt team som består av tre medarbetare som ansvarar för samordning av arbetet med statens budget och myndighetsstyrning på departementet.
I arbetsuppgifterna ingår att planera, driva, samordna och utveckla processerna för departementets budgetarbete och myndighetsstyrning. Att bidra till att förbättra departementets processer är en självklar del i ditt uppdrag. Du håller i möten, tar fram tidplaner, underlag, mallar och lathundar, fungerar som kontaktperson mot enheterna samt ger löpande stöd i frågor om budgetarbete och myndighetsstyrning. Du samordnar också gemensamberedningar och departementets nätverk för budgetsamordnare och myndighetshandläggare. Du kommer att arbeta nära departementets sakenheter och politiska ledning. Arbetsuppgifterna innebär både självständigt arbete och ett nära samarbete med dina kollegor på den egna enheten och på departementets sakenheter. Du förväntas också bidra i andra arbetsuppgifter som förekommer på sekretariatet.
Läs mer om Klimat- och näringslivsdepartementets verksamhet på www.regeringen.se Publiceringsdatum2026-01-21Bakgrund
Du har en akademisk examen inom statsvetenskap, ekonomi eller juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av arbete med budgetsamordning och myndighetsstyrning och mycket goda kunskaper om den statliga budgetprocessen, myndighetsstyrning och den svenska förvaltningsmodellen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och kunskap om rutiner och processer i Regeringskansliet samt arbete i statsbudgetsystemet Hermes. Det är också meriterande med erfarenhet av att driva processer eller projekt.
Dina egenskaper
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, du är strukturerad med en förmåga att arbeta effektivt och hålla tidsramar. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt och konstruktivt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten. Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ulrika Persson som är gruppchef. Du är också välkommen att kontakta HR-partner Berit Snapp. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9696513