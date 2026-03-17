Budgetsamordnare för internationell samverkan, utgiftsområde 5
Planeringsstaben, Utrikesdepartementet
Är du intresserad av utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och att utveckla svenska intressen i förbindelser med andra länder? Har du erfarenhet av den statliga budgetprocessen, planering och uppföljning? Vi erbjuder en central och variationsrik tjänst i en utvecklande och händelserik miljö.
Planeringsstaben har det övergripande ansvaret för budgetsamordningen i Utrikesdepartementet. Som budgetsamordnare ansvarar du för politikområdet internationell samverkan, utgiftsområde 5. Verksamheten omfattar bl.a. Sveriges avgifter till internationella organisationer, utrikes- och säkerhetspolitiska insatser, freds- och säkerhetsfrämjande insatser samt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Svenska institutet (SI).
Du har många kontaktytor i departementet såväl som inom Regeringskansliet och leder nätverk för handläggare med ansvar för verksamhet inom utgiftsområdet.
Som budgetsamordnare hos oss har du en central roll på departementet i arbetet med den statliga budgetprocessen, uppföljning, resursfördelning och utvecklingsarbete. Arbetet är processtyrt men givet omvärldsförändringar och politiska prioriteringar kan snabb hantering krävas liksom hantering av strategiska förändringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden:
• Övergripande ansvar för att driva och samordna UD:s arbete med utgiftsområde 5,
• planera, följa upp och göra prognos för verksamheten,
• fastställa tidsplaner för det årliga arbetet med budgetprocessen, inklusive utgiftsområdets regleringsbrev,
• ansvar för utvecklings- och effektiviseringsarbete inom utgiftsområdet.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande och intresse för samhällsfrågor. Du har erfarenhet av arbete med den statliga budgetprocessen och styrningsfrågor. Erfarenhet av motsvarande arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet är meriterande.
Dina egenskaper
Du har en god analytisk förmåga, är kvalitetsmedveten, noggrann och arbetar självständigt. Du är resultatinriktad med hög arbetskapacitet samt har en förmåga att se helheten och samband i komplexa frågor. Du har förmågan att uttrycka dig både muntligt och skriftligt. Du har en god samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet.Publiceringsdatum2026-03-17Övrig information
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Magnus Frid enhetschef, på 08-405 55 91. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Ulrika Ryberg på 08-405 29 50. De fackliga representanterna för UPF (Saco) och ST-UD når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 6 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
