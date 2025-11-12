Budget- och skuldrådgivare till Enheten för medborgarservice
2025-11-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Enheten för medborgarservice tillhör avdelningen för samhälle och service.
Inom avdelningen finns även enheten för service och lokaler, stadsmiljöenheten samt nämndkansliet. Avdelningen ansvarar dessutom för trygghets- och säkerhetsfrågor, miljö- och klimatfrågor, näringsliv, civilsamhälle och kultur, samhällsplanering, informationssäkerhet och dataskydd.
Enheten för medborgarservice arbetar med verksamhetsområdena samhällsvägledning, färdtjänst, anhörigstöd, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, feriejobb och föräldrastöd. Vårt uppdrag är att erbjuda invånarna i stadsdelsområdet lättillgänglig och kvalitativ service, för att underlätta vardagen och ge stöd i olika livssituationer.
I dag arbetar fyra budget- och skuldrådgivare på enheten. För att bättre möta behovet samt skapa förutsättningar för mer förebyggande och utåtriktat arbete utökas verksamheten nu med ytterligare en budget- och skuldrådgivare.
Vi erbjuder
Hos oss får du flextidsavtal samt vinter- och sommararbetstid. Vi erbjuder goda friskvårdsmöjligheter med ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år, och du har även möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.
Du får tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning med regelbundna avstämningsmöten. Hos oss möts du dessutom av trevliga, erfarna och hjälpsamma kollegor som är mycket engagerade i sitt arbete.
Din roll
Som budget- och skuldrådgivare hos oss blir du en viktig del i arbetet med att ge invånarna i Hägersten-Älvsjö tillgänglig och professionell service. Ditt fokus ligger på privatekonomi, där budget- och skuldrådgivning är kärnuppgiften.
Genom kvalificerad hushållsekonomisk rådgivning stöttar och vägleder du personer i ekonomiska svårigheter och ger dem konkreta verktyg för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Arbetet innebär nära kontakt med individer där du får göra verklig skillnad i deras vardag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som uppfyller dessa krav:
• Du har en socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av kommunal budget-och skuldrådgivning minst ett år.Publiceringsdatum2025-11-12Dina personliga egenskaper
Du har både förmågan att samarbeta och ta eget ansvar. Arbetet som budget- och skuldrådgivare innebär att du självständigt driver dina ärenden framåt samtidigt som du ger råd och stöttar människor som befinner sig i komplexa livssituationer. Din förmåga att möta människor med respekt, empati och förståelse är avgörande för att skapa förtroende och hitta långsiktiga lösningar som hjälper invånarna att få kontroll över sin ekonomi.
Vi söker dig som är stresstålig, noggrann och strukturerad. Du kommer att arbeta med budgetering, skuldsanering och ekonomisk rådgivning - därför är det viktigt att du kan förklara ekonomiska begrepp på ett enkelt och begripligt sätt.Övrig information
Tjänsten är placerad på Telefonvägen 30, Telefonplan, där du delar rum med en kollega.
Eftersom enheten erbjuder stöd och service till invånare i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning kan visst arbete ske utanför kontorstid, dock senast till kl. 19:00 och endast vid enstaka tillfällen per termin.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Utdrag från belastningsregistret kan komma att begäras i den här rekryteringen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
