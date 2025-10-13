Budget- och skuldrådgivare samt dödsbohandläggare IFO
2025-10-13
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Kommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Åmål har ingått avtal om gemensam handläggning av budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning. Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna tillhandahålla heltidstjänster riktade till budget- och skuldrådgivning och dödsbohandläggning för en ökad kvalité i handläggningen. Genom likartade bedömningar ökar även rättssäkerheten för kommuninvånarna. Målsättning är att minska respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider för insats samt ge utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat arbete. Tjänsterna tillhör organisatoriskt Arbete och integrationsenheten på Individ- och familjeomsorgen, IFO, i Mellerud. Inom IFO i Melleruds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss och vara med och bidra till den positiva utvecklingen? Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en förstärkning under 6 mån, som vill vara med och bygga upp dessa båda tjänster och jobba med handläggning av både budget- och skuldrådgivning samt dödsbo.
Budget- och skuldrådgivning innefattar följande fem delar:
Budgetrådgivning - en förutsättning för en god långsiktig effekt är att budgeten går ihop såväl i dagsläget som i framtiden så att inte nya skulder uppstår. Rådgivaren och den rådsökande börjar med att kartlägga den ekonomiska situationen.
Skuldrådgivning - i de fall det finns skulder. Rådgivaren kan verka för att en överenskommelse kommer till stånd med fordringsägarna. En annan lösning kan vara att ansöka om skuldsanering.
Stöd inför och under skuldsanering - kan handla om att ge stöd vid överklagan av beslut om skuldsanering eller omprövning på grund av ändrade förutsättningar eller att ge budgetrådgivning.
Samverkan - är viktig och behöver få utrymme i såväl enskilda fall som mer övergripande. För att nå framgång med budget- och skuldrådgivningen kan den rådsökande till exempel behöva stöd i frågor som inte handlar om ekonomi. Det kan handla om kontakt med såväl landsting som kommunala och statliga verksamheter exempelvis psykiatri, socialtjänst eller Försäkringskassan.
Utåtriktade insatser - verksamheten behöver synas i kommunerna i olika sammanhang för att säkerställa att invånarna har kännedom om att budget- och skuldrådgivning finns och vad de kan hjälpa till med.
Dödsbohandläggning består av följande ärendetyper:
Dödsboanmälan - upprättas om den avlidnes tillgångar inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
Dödsboförvaltning - om dödsbodelägare saknas, är socialtjänsten ansvarig för dödsboets provisoriska förvaltning till dess att dödsbodelägare har spårats och underrättats samt övertagit förvaltningen av dödsboet.
Internationella dödsbon - om det i Sverige finns egendom efter någon som vid sin död inte hade sin hemvist i Sverige ska anmälan om dödsfallet ske till socialtjänsten.
Begravning - om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med begravningen har socialtjänsten skyldighet att ordna så att en begravning kommer till stånd. Socialtjänstens uppgift är att bestämma om begravningen och beställa denna hos en begravningsbyrå.
Ekonomiskt bistånd - för begravningskostnad kan beviljas enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen om det inte finns tillgångar i dödsboet eller om kostnaderna inte kan tillgodoses genom försörjningsskyldigas, dvs. föräldrars och efterlevande makars/registrerade partners, inkomster eller tillgångar. Kvalifikationer
Meriterande högskoleutbildning såsom socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Krav på erfarenhet från tidigare arbete inom områdena eller från arbete som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha ett genuint intresse av socialt arbete, vara strukturerad med god förmåga att planera, organisera och självständigt prioritera i ditt arbete, ha samarbetsförmåga och bidra till en god teamkänsla.
Du har obehindrade kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du kommer att möta människor som befinner sig i olika livssituationer där ditt arbete innebär att göra skillnad för människor. Ett respektfullt och gott bemötande och tro på individens egen kraft och förmåga är något vi värderar högt.
Vi kommer därför vid rekryteringen att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden. Varmt välkommen med din ansökan, CV och personliga brev!
Övrig information
Anställning visstid till och med 30/4 2026.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
