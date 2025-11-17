Budget och skuldrådgivare till Skärholmens stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Företagsekonomjobb / Stockholm Visa alla företagsekonomjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Enheten Medborgarservice arbetar med att ge stöd, vägledning och information till stadens invånare.
Inom enheten finns samhällsvägledare som bemannar medborgarkontoret, budget- och skuldrådgivare samt Fritidsbanken.
Som budget- och skuldrådgivare spelar du en central roll i arbetet med att stärka invånarnas ekonomiska trygghet och möjligheter till självständighet. Du erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd till personer som behöver hjälp med sin ekonomi, oavsett om det handlar om att skapa en hållbar budget, hantera skulder eller ansöka om skuldsanering.
Arbetet är både självständigt och samverkansinriktat. Du kommer ha många kontaktytor, bland annat med socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter, och din förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende är avgörande. Genom ditt engagemang bidrar du till att utveckla arbetssätt, samarbeten och den fortsatta uppbyggnaden av verksamheten i takt med förändringarna i den nya socialtjänstlagen.
Vi är ett engagerat och kompetent team som värnar om samarbete, delaktighet och att göra verklig skillnad för stockholmarna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig kompetensförsörjning, bra flextidsvillkor, möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet, friskvårdsbidrag, sommar-och vinterarbetstid samt förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som budget- och skuldrådgivare har du en viktig roll i att stärka invånarnas ekonomiska trygghet och självständighet. Du möter personer i olika livssituationer och ger kvalificerad rådgivning inom tre områden: budgetrådgivning, skuldrådgivning och stöd vid ansökan om skuldsanering. Genom att skapa struktur och ge verktyg för att hantera ekonomin hjälper du invånare att hitta hållbara lösningar och vägar mot en stabil framtid.
Uppdraget omfattar även förebyggande arbete, där du genom information, föreläsningar och samverkan med andra aktörer bidrar till att öka den ekonomiska kunskapen och minska risken för överskuldsättning. I och med förändringar som följer av den nya socialtjänstlagen blir samverkan med andra verksamheter och myndigheter en allt viktigare del av arbetet - något du både trivs med och ser som en möjlighet att utveckla rollen vidare.
Hos oss arbetar idag två engagerade budget- och skuldrådgivare, och i takt med att efterfrågan på våra tjänster ökar söker vi nu en ny kollega som vill vara med och stärka och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller examen från annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell erfarenhet av att ha arbetat som budget- och skuldrådgivare
goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta i systemet BOSS+
Som person är du självgående och tar initiativ för att driva arbetet framåt. Du trivs med att ta eget ansvar och har förmågan att strukturera och prioritera i ditt arbete. Samtidigt är du en tydlig och lyhörd kommunikatör som bygger goda relationer både med kollegor och samarbetspartners. Rollen innebär många kontaktytor, bland annat med olika myndigheter och socialtjänsten, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du har lätt för att skapa förtroende, samverka och hitta gemensamma lösningar. Genom ditt engagemang och din vilja att utveckla arbetssätt bidrar du till att vidareutveckla rollen och verksamheten i takt med de förändringar som kommer med den nya socialtjänstlagen.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-17Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Medborgarservice Kontakt
Madeleine Appelqvist, enhetschef madeleine.appelqvist@stockholm.se 08-50828687 Jobbnummer
9609150