Budbilsförare (Stockholm) / Delivery Drivers (Stockholm)
AM:365 Group AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AM:365 Group AB i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Värmdö
, Södertälje
eller i hela Sverige
AM:365 Group AB är ett snabbt växande företag inom logistik-, transport- och bemanningssektorn, verksamt i mer än 60 städer runt om i Sverige. Vi arbetar inom alla områden av logistik och transport - från lagerhantering, sortering och skanning av paket, till leveranser och matdistribution både B2B och B2C. Hållbarhet inom logistik och transport är en kärnfråga i vår verksamhet.
• -----------------------
AM:365 Group AB is a fast-growing logistics, transport, and manpower-providing company, active in more than 60 cities across Sweden. We operate in all areas of logistics and transport, including warehouse management, parcel sorting, scanning, and delivery, as well as food delivery services for both B2B and B2C clients. Sustainability in logistics and transport is at the core of our operations.
JOB DESCRIPTION
As a delivery driver, you play a key role in ensuring our logistics operations run smoothly. Your main responsibility is to transport goods efficiently and securely to customers using a van or light truck. You will organize delivery routes for maximum efficiency and make sure that all deliveries arrive on time and in perfect condition.
This position demands reliability, precision, and excellent customer service skills - every delivery you make represents our company.
Main responsibilities:
Handle daily deliveries of parcels and pallets to both private customers and businesses.
Plan and manage your own routes to ensure smooth and timely operations.
Work independently while maintaining a high standard of professionalism and service.
Interact with a wide range of customers, providing friendly and helpful service during each delivery.
Qualifications:
Driver's license for a passenger car (minimum B driver's license).
Good driving habits and the ability to drive vehicles in a safe and responsible manner.
Ability to navigate and plan routes.
If you are interested and want to be our team member then please send your application at:
Skicka ansökan till:outreach@am365group.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
