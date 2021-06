Budbilschaufförer på heltid sökes omgående till sommarjobb i Mal - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö2021-06-28Älskar du att köra bil och vill utvecklas inom logistikbranschen? Trivs du i en roll med mycket kundkontakt? Låter detta som en tjänst för dig? Ansök då redan idag!Ett arbete som i sin natur är självständigt där du ansvarar för dig själv och ständigt är ute på äventyr i Malmöregionen. Ett arbete där det finns chans till att utveckla dina egna färdigheter och skaffa dig nya erfarenheter i såväl arbete som i ansvar. Ett meriterande jobb för vidareutveckling och vi söker dig som ständigt är villig att visa framfötterna och ständigt är hungrig på ny kunskap.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av:Sortera, packa, lossa och lasta gods.Ge transportservice gentemot kunder, dvs hämta/leverera gods.Tjänsten är på heltid och startar omgående och behovet varar till och med vecka 33, men det finns eventuellt möjlighet till förlängning. Det finns inte möjlighet att ta ledigt under denna period.Arbetet är förlagt måndag-fredag på dagtid.Du kommer i tjänsten att vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund under uppdragsperioden.Vår kund är ett erkänt post- och logistikföretag. Koncernen har drygt 40 000 medarbetare och förmedlar omkring 30 miljoner försändelser varje dag. De erbjuder standardtjänster för paket, pall och express samt olika logistiklösningar för systemtransporter, tredjepartslogistik och spedition.2021-06-28För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har B-körkort och att du gärna haft körkortet i minst 1 år samt har god körvana. Om du har erfarenhet av distribution sedan innan ses det som meriterande, men inget krav. Det är även meriterande om du kört större skåpbil. Vidare är det viktigt att du trivs med att arbeta i ett högt tempo och är bra på att prestera under stress. Arbetet innehåller en hel del tunga moment, fysisk styrka är därför en fördel. Vi ser gärna att du är serviceminded, noggrann och kvalitetsmedveten med ett fokus på säkerhet. Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan omgående!Vi jobbar med löpande urvalet. Ansöker gör du via www.studentconsulting.se Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-12Studentconsulting Sweden AB (Publ)5834780