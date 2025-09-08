Budbilschaufför till känt logistikföretag i Arlanda
2025-09-08
Vi söker nu dig som har B-körkort och som vill utvecklas hos en världsledande leverantör inom transportbranschen.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Arbetet är förlagt måndag - fredag.
Du behöver kunna arbeta dessa tider:
Kl. 8.30-17.30
Kl. 9.00-18.00
Kl. 9.30-18.30
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som budbilschaufför kommer du att ansvara för att hämta och lämna paket hos kunderna samt säkerställa god kundservice med ett leende på läpparna. Du ansvarar även för att säkerställa all dokumentation kring kundernas paket.
Vem är du?Kvalifikationer
• B-körkort i minst 2 år
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Gymnasieutbildning
Inför en anställning krävs en godkänd säkerhetsprövning. Där du bland annat, med intyg, behöver styrka din sysselsättning de senaste fem åren. Utöver detta ska du även vara ostraffad i belastningsregistret. Kvalifikationer
• Du har god lokalkännedom och känner dig trygg bakom ratten
• Du är en teamplayer men arbetar också självständigt och ansvarsfullt
• Du kan hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
Vi intervjuar löpande så tveka inte att söka tjänsten idag!
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
