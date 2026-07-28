Budbilschaufför hos ett känt logistikföretag i Arlanda!
Uniflex AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Om tjänsten Vill du ha ett aktivt och självständigt jobb hos en av världens ledande logistikaktörer? Vi söker två engagerade budbilschaufförer/kurirer som vill bli en del av ett starkt team och bidra till att leverera paket med kvalitet och service i fokus. Uppdraget är långsiktigt och startar efter semesterperioden. Alla kurirer får en standardiserad upplärning på två veckor, så du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Arbetet är förlagt måndag - fredag.
Du behöver kunna arbeta dessa tider:
Kl. 9.00-18.00
Kl. 9.30-18.30
Arbetsuppgifter Som budbilschaufför kommer du att ansvara för att hämta och lämna paket hos kunderna samt säkerställa god kundservice med ett leende på läpparna. Du ansvarar även för att säkerställa all dokumentation kring kundernas paket.
Vem är du? Krav:
• B-körkort i minst 2 år
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska tal och skrift
• GymnasieutbildningPubliceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
• Du har god lokalkännedom och känner dig trygg bakom ratten
• Du är en teamplayer men arbetar också självständigt och ansvarsfullt
• Du kan hantera tunga lyft, sortering, packning, lossning och lastning
På grund av säkerhetsklassning genomför vi bakgrundskontroll för denna tjänst. Slutkandidater behöver även kunna styrka sin sysselsättning de senaste 5 åren. Säkerställ därför att ditt CV innehåller exakta start- och slutdatum (dag, månad, år) för varje anställning och utbildning. Detta kommer även behöva kunna styrkas med intyg såsom studieintyg och arbetsgivarintyg.
Vi intervjuar löpande så tveka inte att söka tjänsten idag!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002061-2119408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013948