Budbilschaufför, behovsanställning
2025-09-15
Om jobbet:
Vi söker en budbilschaufför som ska jobba vid behov (timanställning). Du kommer att köra en lätt lastbil med bakgavellyft samt använda pallyftare. Viktigt att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Tjänsten är inledningsvis en behovsanställning där du jobbar per timme vid behov, med goda möjligheter till heltidsanställning.
Du blir inringd dagen innan och jobbar från 08-17, passen kan ibland vara långa.
Krav:
• B körkort
• Tillgång till egen bil
• Svenska flytande
• Tidigare erfarenhet som budbilschaufför
• Kan använda bakgavellyft och pallyftare
• Flexibel med tider och kan jobba 08-17 när det behövs
• God fysik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
