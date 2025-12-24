Budbilschaufför - Arbeta med kyltransporter hos SMT Logistics i Göteborg!
2025-12-24
Vi söker dig som vill mer än bara köra bil - vi söker ett proffs.
SMT Logistics AB växer tillsammans med en av Sveriges ledande aktörer inom logistik och söker därför ansvarsfulla och erfarna budbilschaufförer till vår kyltransportverksamhet i Göteborg. Vi letar efter dig som sätter kvalitet, noggrannhet och service i första rummet - varje dag, varje leverans.Publiceringsdatum2025-12-24Arbetsuppgifter
Leverans av temperaturkänsliga varor till privatpersoner, butiker och ombud.
Daglig hantering av mobiltelefon, scanningsrutiner och dokumentation.
Lastning, lossning och ansvar för godsets skick.
Kundkontakt och leverans med hög servicegrad.
VAD FÖRVÄNTAS AV DIG
Som budbilschaufför är du företagets ansikte utåt och ser till att varje leverans når fram i tid med ett leende. Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med ett självständigt arbete ute på vägarna. Du har god fysik, är punktlig och noggrann, samt sprider en positiv stämning i mötet med kunder. Med flexibilitet och lösningsfokus ser du till att varje körning blir en smidig upplevelse både för dig och mottagaren.
KRAV
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av hemleveranser, bud- eller distributionskörning. Du är van att arbeta strukturerat och självständigt.
Giltigt B-körkort och mycket god körvana i stadstrafik, på landsvägar och motorvägar. Du navigerar smidigt även under tidspress.
Goda kunskaper i svenska - både i tal och skrift. Kommunikation med kunder och kollegor är en central del av jobbet.
Fysisk uthållighet och vana vid ett aktivt arbete. Du har inga problem att bära paket, matkassar och annat gods uppför trappor när det behövs.
Trygg med teknik. Du arbetar bekvämt med appar och digitala verktyg för att hantera rutter, aviseringar och leveransbekräftelser.
MERITERANDE
God lokalkännedom om Göteborg och övriga delar av Västra Götalands län.
Erfarenhet av liknande arbete.
VI ERBJUDER
En trygg anställning i ett företag med engagerade och trevliga kollegor.
Introduktion och stöd för att du snabbt ska komma in i arbetet.
Konkurrenskraftig ersättning enligt branschpraxis.
Utvecklingsmöjligheter med vidareutbildning för uppdrag hos större aktörer.
ANSTÄLLNINGSFORM
Tjänsten är ett heltidsarbete med provanställning.
Stämmer detta in på dig? Sök då tjänsten redan idag. Urval hålls löpande då vi avser att tillsätta personer till poolen löpande.
ANSÖKAN
Redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag till kontakt@smtlogistics.se
och hjälp oss leverera service i världsklass!
Vid frågor om tjänsten är du också välkommen att kontakta oss.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: kontakt@smtlogistics.se Omfattning
