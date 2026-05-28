Budbils chaufför med B-körkort extraarbete vid behov
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där ingen dag är den andra lik? Nu söker Simplex fler budbils chaufförer till uppdrag i Helsingborg.
Som budbils chaufför har du en viktig roll i logistikkedjan mellan terminal och slutkund. Du är företagets ansikte utåt och ansvarar för att leverera matvaror till både privatpersoner och företag med hög service och ett gott bemötande.
Tjänsten passar dig som söker ett extraarbete på timmar och gärna har en annan huvudsaklig sysselsättning vid sidan av, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag. Antalet pass varierar efter behov och ligger vanligtvis på cirka 1-3 pass per vecka, men kan under vissa perioder bli fler.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Utgångspunkt från kundens terminal i Helsingborg
Leveranser i både city och omkringliggande områden
Distribution av matvaror till privatpersoner och företag
Körning enligt planerade rutter med hjälp av GPS eller app.
Arbete i högt tempo med fokus på service och punktlighet
Lastning, lossning och ansvar för fordonet
Vi söker dig som
Har B-körkort och god körvana
Är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att arbeta självständigt
Kan arbeta i ett högt tempo och samtidigt vara noggrann
Har god fysik då arbetet kan innebära tunga lyft
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av budbil eller lätt lastbil
Erfarenhet inom logistik, distribution eller transport
God datorvana
Arbetstider
Passen varierar och kan förekomma både dag- och kvällstid, exempelvis:
06.00-15.00
15.00-00.00
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb med varierande arbetsdagar
Frihet under ansvar
Trevlig arbetsmiljö och god gemenskap
Trygga villkor och möjlighet till fler pass vid behov
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9932443