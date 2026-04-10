Budbildchaufför & Reservdelsförsäljare Kombinerad tjänst
2026-04-10
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för fordonsbranschen och har sedan tidigare erfarenhet alternativt utbildning i branschen. Du är glad, flexibel, strukturerad, ansvarsfull, serviceinriktad, social och har hög arbetsmoral. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och det är viktigt att du passar in i gruppen. Du innehar ett körkort med b behörighet/manuell och behärskar Svenska i tal och skrift.
Tjänsten erbjuder dig en utmanande resa där en dag är aldrig lik en annan, samtidigt lär du dig något nytt dagligen. Du får både stå i butik och sköta reservdelsförsäljning över disk men även köra ut kundbeställningar. Du blir en del i vår organisation med mycket engagerade medarbetare och en stor gemenskap som hjälper dig i din utveckling.
EKG Bildelar är en ansluten BDS Butik sedan starten 1973 och har legat på Södermalm sedan dess. BDS är en rikstäckande kedja som driver bildelsbutiker och bilverkstäder på ca 200 platser i Sverige. Vi är en komplett leverantör av nya reservdelar och tillbehör till både bil och båt. Besök gärna vår hemsida för en inblick, Bds.se.
Skicka in ansökan via e-post, gärna med en bild. Personligt brev samt Cv skrivet på Svenska. Vänligen respektera att vi inte tar emot arbetsansökningar via telefon.
Vi ser gärna att du har ordnat boende i Stockholm län för att lättare ta dig in till arbetsplatsen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Ansökningar endast vi epost.
E-post: info@ekgbildelar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekg Bildelar i Stockholm AB
(org.nr 556178-4694), http://www.ekgbildelar.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9846063