Bubbleroom söker en praktikant till Influencer Marketing - New Bubbleroom Sweden AB

New Bubbleroom Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-04-12Bubbleroom är ett av Nordens snabbast växande e-handelsbolag inom mode med en tydlig vision om att bli den självklara destinationen för lyxigt, glammigt och feminint mode. Vårt fokus är den nordiska marknaden men med distribution till hela Europa. Idag är vi ca 60 personer som arbetar på huvudkontoret i Borås, och vi söker nu efter fler medarbetare som drivs av viljan att göra goda affärer samt har ett genuint intresse för mode och e-handel. Välkommen till ett företag där medarbetaren är verksamheten och där alla våra framgångar är en konsekvens av våra medarbetares driv & engagemang!Vi söker nu praktikanter till vår marknadsavdelning! Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och du kommer att få en bred erfarenhet av arbetet kring sociala medier och marknadsföring i dagens digitala landskap.Influencer Marketing InternshipHandled praktikplats som Marketing Assistant där du medverkar till att driva och utveckla några av våra influencersamarbeten.Uppgifter du kommer att få prova på:Scouta influencers som är en match mot vårt varumärke och skapa nya relationer med dessa Assistera i kommunikation med befintliga och nya influencers Administrera och operativt arbeta med våra influencersamarbeten Uppföljning och analys kring publiceringar inom sociala medier Producering av material till våra sociala kanalerSom person ser vi att du har ett genuint intresse för sociala medier och influencer marketing. Du är kreativ, självgående, lättlärd, tekniskt nyfiken och har ett brinnande intresse för digital marknadsföring. Datorvana och goda kunskaper i engelska är nödvändigt för praktikplatsen.2021-04-12För att vi ska kunna erbjuda dig en praktikplats behöver du, via din utbildning, gå en utbildning där praktik (LIA) är en naturlig del i din utbildning. Vi letar efter dig som har en praktikperiod under hösten 2021, gärna med start från augusti och minst 8 veckor framåt. Har du frågor angående praktikplatsen kontakta Ramona Nazem, Influencer Marketing Specialist, via mail: ramona.nazem@bubbleroom.com . Sista ansökningsdag är 2021-05-30.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-09-30LIASista dag att ansöka är 2021-05-31New Bubbleroom Sweden AB5686188