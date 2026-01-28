BT-läkare till Falun - vår framtida specialist
2026-01-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad. Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och har idag en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat, flera olika kliniker med stort patientunderlag och en väl utvecklad och differentierad kompetens vad gäller både diagnostik och behandling.
BT är en klinisk introduktionstjänst och en obligatorisk del av nya specialisttjänstgöringen. I Region Dalarna erbjuds en sammanhållen tidsbegränsad anställning med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor. Jourtjänstgöring under akutsjukvårdsplaceringen sker tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.
BT-läkare till Falun - vår framtida specialistPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Då vi söker dig som vill bli vår framtida specialist ser vi gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i Region Dalarna.
Tjänstgöringen kan ofta innefatta flera tjänstgöringsorter och bilpendling kan krävas. Start hösten 2026.
Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin, akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna.
Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har erhållit svensk läkarlegitimation och som inte genomgått svensk AT.
Tjänsterna kräver:
Svenskt personnummer
Bifogat gymnasiebetyg
God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska språket, vilket även kommer bedömas i urvalsprocessen.
Utdrag ur belastningsregister. För dig som begär utdrag från annat land än Sverige behöver utdraget vara översatt till svenska alternativt engelska.
B-körkort
Klinisk erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård med goda referenser är ett krav;
• Intyg och/eller rekommendationsbrev på tidigare vårdrelaterade arbeten
• Kontaktuppgifter till minst två aktuella referenser från vårdrelaterade arbeten som du arbetat nära
Vi lägger stor vikt vid:
Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Falun och Region Dalarna
Lämplighet för tjänsten
Självkännedom, empati och samarbetsförmåga
Attityd och social kompetens
Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt förmåga att tillämpa dessa inom läkaryrketSå ansöker du
OBSERVERA - sista ansökan är 2026-03-04 kl 12:00. Ansökningar inskickade efter kl 12:00 kommer inte att tas i beaktande!
Anställningsintervjuer kommer att hållas digitalt/på plats i Falun 5-6 och 9-11 mars 2026.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
