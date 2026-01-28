BT-läkare till Avesta - vår framtida specialist
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Längst söderut i Dalarna ligger Avesta. Avesta är en gammal bruksstad med driv och framtidstro. I Avesta hittar du en mix av natur och kultur med goda kommunikationer till såväl storstad som fjäll.
Avesta lasarett, invigdes 1922 och består av en internmedicinsk- och geriatrisk klinik. Lasarettet har ett upptagningsområde på ca 40 000 och är ett närsjukhus med akutmottagning dygnet runt. En stor del av arbetet är förlagt på akutmottagning där du arbetar självständigt med aktivt bakjoursstöd, på dag- och kvällstid samt helg.
BT är en klinisk introduktionstjänst och en obligatorisk del av nya specialisttjänstgöringen. I Region Dalarna erbjuds en sammanhållen tidsbegränsad anställning med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor. Akutsjukvårdsdelen gör du på Avesta lasarett med utbytesveckor i Falun. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Avesta. Primärvårdsplaceringen gör du på någon av vårdcentralerna i södra Dalarna.
BT-läkare till Avesta - vår framtida specialistPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Då vi söker dig som vill bli vår framtida specialist ser vi gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i Region Dalarna.
Tjänstgöringen kan ofta innefatta flera tjänstgöringsorter och bilpendling kan krävas. Start hösten 2026.
Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin, akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna.
Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har erhållit svensk läkarlegitimation och som inte genomgått svensk AT.
Tjänsterna kräver:
Svenskt personnummer
Bifogat gymnasiebetyg
God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska språket, vilket även kommer bedömas i urvalsprocessen.
Utdrag ur belastningsregister. För dig som begär utdrag från annat land än Sverige behöver utdraget vara översatt till svenska alternativt engelska.
B-körkort
Klinisk erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård med goda referenser är ett krav;
• Intyg och/eller rekommendationsbrev på tidigare vårdrelaterade arbeten
• Kontaktuppgifter till minst två aktuella referenser från vårdrelaterade arbeten som du arbetat nära
Vi lägger stor vikt vid:
Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Avesta och Region Dalarna
lämplighet för tjänsten
självkännedom, empati och samarbetsförmåga
attityd och social kompetens
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt förmåga att tillämpa dessa inom läkaryrketSå ansöker du
OBSERVERA - sista ansökan är 2026-03-04 kl 12:00. Ansökningar inskickade efter kl 12:00 kommer inte att tas i beaktande!
Anställningsintervjuer kommer att hållas live på plats i Avesta 4-6 och 9-12 mars 2026. Har du inte möjlighet till live-intervju så löser vi självklart detta med en digital intervju.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
BT-studierektor Falun/Avesta/Ludvika
Hanna Tingård
