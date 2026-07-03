Bryggeriadministratör till Humm Europe AB i Gävle

Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Gävle
2026-07-03


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Vill du jobba i en familjär miljö med stort fokus på teamkänsla i en verksamhet som ständigt utvecklas? Humm Europe AB vill utöka sitt team och söker en bryggeriadministratör som trivs i en utvecklande och bred roll där ingen dag är den andra lik. Varmt välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-07-03

Om tjänsten
Humm Europe AB tillverkar ekocertifierad kombucha fri från sötningsmedel och konserveringsmedel i sitt lokala bryggeri i Gävle. Det svenska bolaget grundades 2014 och växer idag med en snabb takt. Humm Europe AB är ett familjärt företag där kollegor jobbar nära varandra för att skapa och leverera en Kombucha att vara stolt över.
Humm Europe AB är i en tillväxtfas och är nu på jakt att utöka sitt team och välkomna in en bryggeriadministratör.
Du erbjuds
Humm Europe AB erbjuder arbete i ett familjärt team på ett företag som ständigt utvecklas. Med ditt arbete kommer du till stor del bidra till och påverka företagets tillväxt och få möjligheten att vara med på en spännande resa mot framtida mål tillsammans med dina kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Som bryggeriadministratör hos Humm Europe AB kommer du att spela en central roll i att upprätthålla företagets höga standard för kvalitet och spårbarhet. I rollen kommer du arbeta brett med allt ifrån administration på kontoret till buteljering på bryggeriet. Du blir en viktig del av ett prestigelöst team där noggrannhet, glädje och positivitet värderas högt.
Några av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna:
Spårbarhetskontroller
Livsmedelssäkerhetskontroller
Orderhantering
Processdokumentation
Konsumentkontakt

Vi söker dig som
Har en avklarad gymnasieutbildning
Har god datorvana
Talar och skriver på svenska och engelska obehindrat

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i livsmedelsindustrin
Erfarenhet av administrativt arbete

För att trivas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Noggrann
Social
Initiativtagande

Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JEWTEU".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta)
803 20  GÄVLE

Arbetsplats
Academic Work Sweden AB

Jobbnummer
9991524

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