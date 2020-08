Brukarinflytandesamordnare till BUP Stockholm - Region Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-24BUP Stockholm befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med ett antal större verksamhetsövergripande projekt som syftar till att ytterligare förbättra vården för barn och unga. Verksamhetsstödet har en oumbärlig roll i detta genom att skapa och vidareutveckla de stödprocesser som behövs för att säkra vårt kärnuppdrag. Verksamhetsstödet består av flera delar, t. ex. patientinflytande, verksamhetsutveckling och -uppföljning, kompetensutveckling, HR, kommunikation, ekonomi, IT och förvaltningsstöd.Verksamhetsstödet inom BUP arbetar nära SLSO:s centrala funktioner i verksamhetsgemensamma nätverk och nära BUP:s ledning, men utgör framför allt ett stöd inåt i verksamheten.2020-08-24Arbetet innebär att leda patient- och närståendeforum på våra heldygnsvårdsavdelningar och i öppenvården. Att på ett strukturerat och regelbundet sätt samla in och sammanställa synpunkter, frågor och förbättringsförslag från patienter och närstående inom verksamheten. Stödja, strukturera och följa upp verksamhetens arbete med brukarinflytande, delaktighet, återhämtningsinriktat arbetssätt samt personcentrerad vård.Vidare innebär det också att:Driva och organisera arbetet med BUP:s Brukarråd.Självständigt leda pedagogiska insatser och utbildningar för personal, patienter ochnärstående, både på och utanför kliniken.Främja strukturer på verksamhetsnivå för att välkomna, stödja och introducera personal,patienter och deras närstående i kontakten med verksamheten.Bevaka delaktighetsfrågor, patientperspektivet och barnperspektivet.Du kommer att arbeta tillsammans med två personer i BISAM-funktionen, en som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och en som har närståendeerfarenhet. Ni kommer också att ha ett nära samarbete med andra funktioner på kliniken, t ex vårdutvecklare, patientsäkerhetsansvarig och chefer. Som BISAM handlägger du inte enskilda patientärenden och är heller inte företrädare för enskilda patienter. I huvudsak arbetar du på gruppbasis med patienter, föreningsrepresentanter och vårdpersonal. På sikt kan tjänsten komma att delas med en annan psykiatrisk verksamhet med inriktning mot barn och unga.Det är ett krav med egen erfarenhet av att ha varit patient inom psykiatrisk heldygnsvård och av återhämtning, en öppenhet och transparens med dessa erfarenheter, samt ha förmågan att använda dem till nytta för andra personer, grupper eller organisationer. Vidare är följande ett krav:GymnasiekompetensBehärska enklare metoder för datainsamling. Analysera och rapportera resultat via Word, Excel och Powerpoint.Kunskaper i svenska motsvararande nivå C1.Du har gärnaErfarenhet av vård inom Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård.Erfarenhet av tvångsvård.Utbildning på området inflytande/delaktighet och självhjälp/kamratstöd.Eftergymnasiala studier.Kunskap om aktuell lagstiftning.Du har integritet samt är relationsskapande. Du har även ett nyanserat förhållningssätt till dina patienterfarenheter. För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderVi erbjuder en arbetsmiljö där du som medarbetare kan trivas och utvecklas. Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.AnställningsformTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med en provanställning på 6 månader. Tillträde efter överenskommelse.För mer information om tjänsten är du välkommen att kontaktaVid frågor om arbetsinnehåll:Brukarinflytandesamordnare Jennie Moberg, 0739-66 08 16, jennie.moberg@sll.se ellerBrukarinflytandesamordnare Janine Semius, 0736-880497, janine.semius@sll.se Vid övriga frågor om organisationen, anställningsvillkor:Robert Jurold, enhetschef, 08-520514 13, robert.jurold@sll.se Fackliga företrädareSiv Aronsson, Akademikerförbundet SSR, 072-582 44 22, siv.aronsson@sll.se Övrig informationVi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2020.Vi ser fram emot din ansökan!BUP Verksamhetsstöd är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-14REGION STOCKHOLM5330213