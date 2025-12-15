Brottsoffermyndigheten Söker Handläggare Till Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-12-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brottsoffermyndigheten i Umeå
Vill du få möjlighet att fördjupa dig i brottsofferområdet, projekt, uppdrag samt analys och utredning med målsättningen att förbättra stöd till brottsutsatta barn tillsammans med skickliga kollegor? Har du en akademisk examen, goda kunskaper om samhälle och intresse för brottsofferfrågor? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll i en händelserik och dynamisk arbetsmiljö.
Brottsoffermyndigheten är nu inne i ett expansivt skede med flera nya regeringsuppdrag och utredningsprojekt varav flera med inriktning mot utveckling och utredning. Vi söker därför handläggare till enheten för Brottsofferfonden Kunskapscentrum. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhällsvetenskap eller annan universitetsexamen som bedöms vara likvärdig. Du är intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och barnrättsfrågor.
Hos oss kan du bland annat att arbeta med regeringsuppdrag, projekt, civilsamhällesfinansiering samt utvärderings- och utredningsinsatser. I arbetet förekommer att genomföra utvärderingar, handlägga ärenden vid enheten, delta i utvecklingsprojekt och hålla föreläsningar. Du kommer också att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.
Myndigheten har flera pågående uppdrag av regeringen och egeninitierade projekt som bland annat handlar om att inrätta en funktion till stöd för offer för terrorism och sprängdåd, utbildningsmaterial för om brottsoffers rättigheter och sexuella övergreppsbilder. Utöver det pågår projekt om hatbrott och om vikten av att vittna. Arbetsuppgifterna innebär därför bland annat representera myndigheten i olika sammanhang, genomföra skrivbordsundersökningar, utvecklingsarbete, handlägga ansökningar i Brottsofferfonden och framtagande av informations- och utbildningsmaterial.
Vi söker dig som:
är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
är serviceinriktad och har ett gott bemötande
har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
har god förmåga att samverka
har god förmåga att planera och organisera
har en akademisk examen på universitetsnivå
är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av utredningsarbete
kunskap om det kriminalpolitiska området
erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation
Erfarenhet av projektledning och
Goda kunskaper i engelska eller andra språk än svenska.
Rekryteringen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 17273/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Vi har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref.nr 17273/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brottsoffermyndigheten
(org.nr 202100-3435), http://www.brottsoffermyndigheten.se/
Storgatan 49 (visa karta
)
901 09 UMEÅ Jobbnummer
9645835