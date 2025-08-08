Brottsoffermyndigheten Söker En Eller Flera Beredningsjurister
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år över 13 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 200 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.
Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för utredningen av ärenden på myndighetens enhet för brottsskadeersättning. I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning. Efter en tid kan det bli aktuellt att fatta egna beslut i enlighet med delegation.
Du har juristexamen och bör ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete vid myndighet, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl. Telefonvana värdesätts och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig.
Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris. Det betyder att mycket höga krav ställs på de personliga egenskaperna hos myndighetens anställda.
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Magnus Öhrn, 090-70 82 88. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 9562/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
