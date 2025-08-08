Brottsoffermyndigheten Söker Barnrättsexpert Till Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten / Administratörsjobb / Umeå
2025-08-08
Vill du få möjlighet att fördjupa dig i brottsofferområdet med fokus på barnrätt, projekt, uppdrag och utredning med målsättningen att förbättra stöd till brottsutsatta barn tillsammans med skickliga kollegor? Har du en akademisk examen, goda kunskaper om samhälle och intresse för brottsofferfrågor? Då kan vi erbjuda dig en utvecklande roll i en händelserik och dynamisk arbetsmiljö.
Brottsoffermyndigheten är nu inne i ett expansivt skede med flera nya regeringsuppdrag och utredningsprojekt varav flera med anknytning till barnrättsfrågor. Vi söker därför en handläggare med inriktning mot barnrätt till myndighetens Kunskapscentrum. Vi söker dig med akademisk examen inom juridik, rätts-, samhällsvetenskap eller annan universitetsexamen som bedöms vara likvärdig. Du är intresserad av humanjuridiska, samhälleliga och barnrättsfrågor.
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med eller leda regeringsuppdrag, projekt och utredningsinsatser. I arbetet förekommer att genomföra undersökningar, utvärderingar och föreläsningar. Du kommer också att representera myndigheten i kontakter med övriga rättsväsendet och andra centrala aktörer. Arbetet innebär nära samverkan med till exempel andra statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer. En del resor förekommer.
Myndigheten har flera pågående uppdrag av regeringen som bland annat handlar om kartläggning av och stöd till landets barnahus, sexuella övergreppsbilder samt utbildningsmaterial för rättsväsendet om brottsutsatta barn. Utöver det pågår projekt om hatbrott, om vikten av att vittna och myndigheten planerar för att ta fram en utbildning om brottsoffers rättigheter. Arbetsuppgifterna innebär därför bland annat representera myndigheten som expert, genomföra skrivbordsundersökningar, utvecklingsarbete och framtagande av informations- och utbildningsmaterial.
Vi söker dig som:
har goda kunskaper om barnrätt
är utåtriktad och har god pedagogisk förmåga
är serviceinriktad och har ett gott bemötande
har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
har god förmåga att samverka
har god förmåga att planera och organisera
har en akademisk examen på universitetsnivå
är utvecklingsorienterad, nytänkande och prestigelös
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av utredningsarbete
kunskap om eller erfarenhet av barnahusverksamhet
kunskap om såväl kvantitativ som kvalitativ metod
kunskap om det kriminalpolitiska området
erfarenhet från liknande arbete vid annan myndighet eller organisation
erfarenhet av projektledning samt
goda kunskaper i engelska
Rekryteringen avser tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Ulf Hjerppe, 090-70 82 54. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 9560/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Vi har noga valt rekryteringskanaler och avböjer därför vänligt kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref.nr 9560/25".
Detta är ett heltidsjobb.
Brottsoffermyndigheten (org.nr 202100-3435), http://www.brottsoffermyndigheten.se/
Storgatan 49 (visa karta
901 09 UMEÅ
9450172