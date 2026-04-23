brottsförebyggande specialist brottsbekämpningsavdelningen
Är du intresserad av att genom externa samarbeten och dialog vara med och förebygga ekonomisk brottslighet? Trivs du med ett arbete där engagemang, kreativitet och eget ansvar är avgörande? Tycker du att det är viktigt att arbeta för sund konkurrens och att motverka ekonomisk brottslighet? Som brottsförebyggande specialist hos Skatteverket får du en central roll i vårt samhällsuppdrag. Nu har du en unik möjlighet att söka tjänsten hos oss. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi är en grupp specialister inom Skatteverket som arbetar brottsförebyggande i dialog och samverkan med offentliga aktörer och branschorganisationer. Vi belyser riskfaktorer i samband med upphandling och felaktiga utbetalningar samt hur riskerna kan förebyggas och motverkas. Hållbarhet är en grundläggande utgångspunkt för arbetet som är en del av Agenda 2030.
Ditt uppdrag är att genom möten och dialoger främja att samhällsaktörer genom sitt agerande verkar för en sund konkurrens och motverkar ekonomisk brottslighet. I det ingår även att utveckla och driva arbetet framåt genom egna initiativ och tillsammans med dina kollegor på bästa sätt bidra till att bygga barriärer mot brottslighet i samhället.
Arbetsuppgifterna innebär ett nära samarbete med många olika aktörer och ställer höga krav på din förmåga att skapa god dialog och bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar med att förmedla kunskap på ett engagerande och för mottagaren anpassat sätt och att tydliggöra hur den skapar konkret nytta i våra samverkanspartners verksamhet.
Vårt gemensamma mål är att stärka samhällets strukturella förmåga att förebygga ekonomisk brottslighet. Genom att bidra till attitydförändringar, utveckla riskbedömningar, rutiner och praktiska arbetssätt motverkar vi oseriösa aktörer och främjar sund konkurrens.
På Skatteverket arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och du kommer att ges stor möjlighet att vara med och påverka. Du planerar din egen arbetsdag både självständigt och i team där ni ger och får stöd av varandra. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Din placering är på brottsbekämpningssektion 7, brottsbekämpningsenhet 1 på brottsbekämpningsavdelningen. På sektionen är vi ca. 15 kollegor som är placerade på flera orter. Din placeringsort är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
vara initiativtagande och möta förfrågningar som kommer från externa aktörer eller andra delar av verksamheten
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god samarbetsförmåga och ett bra bemötande gentemot externa aktörer och kollegor
ha förmåga till helhetssyn
agera medvetet samt professionellt utifrån en god självinsikt
ha en god kommunikationsförmåga, vilket innebär att du uttrycker dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
kunna analysera informationsflöden, se samband och föreslå åtgärder.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom exempelvis samhällsvetenskap, kommunikation, ekonomi, juridik alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från förebyggande arbete med frågor kopplade till ekonomisk brottslighet, välfärdsbrott, upphandling eller liknande.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med kommunikation, projektledning eller samverkan i frågor kopplat till ekonomisk brottslighet inom exempelvis penningtvätt, välfärdsbrott, upphandling eller liknande.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg
)
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
hr-specialist
Ylva Ollerstam ylva.ollerstam@skatteverket.se Jobbnummer
9872896