Bromma stadsdelsförvaltning söker Avlösare och Ledsagare
Stockholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker vi Dig som vill ha ett extra arbete ca 6-12 timmar/månad, där du får möjlighet att vara i en arbetsmiljö där du kan göra skillnad för ett enskilt barn eller ungdom. Lämpligt arbete för Dig som studerar och vill ha ett roligt engagerande extra arbete.
Målet med vår verksamhet är att bidra till en meningsfull och stimulerande vardag där individens önskemål, förmågor, möjligheter och behov tas tillvara.
Din uppgift blir att stimulera och aktivera barnet i barnets hem eller följa med barnet till olika aktiviteter. Vi söker till olika uppdrag som innebär fotbollsträning, följa med till stallet, shoppa och fika, social träning att åka kollektiv trafik, samt stötta ett barn/ungdom i en aktiv fritid.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Arbete som avlösare/ledsagare bygger på stor frihet under ansvar, att Du har personlig mognad, är lyhörd och har en väl utvecklad samarbetsförmåga då arbetet bygger på samarbete med föräldern med barnet i fokus.
Din uppgift blir att stimulera och aktivera barnet i barnets hem eller följa med barnet till olika aktiviteter. Tiderna anpassas efter vårdnadshavarnas och barnets behov och är för det mesta förlagt till vardagkvällar och helger. Då vi rekryterar till flera familjer söker vi personer med flera olika kompetenser, intressen och erfarenheter. Kvalifikationer
Du skall vara en ansvarsfull och pålitlig person med tidigare erfarenhet av barn. Det är meriterande om Du har arbetat med personer med funktionsvariationer inom autism och neuropsykiatriska diagnoser. Kunskap om alternativ kommunikation, exempelvis teckenkommunikation, piktogram och sociala berättelser är en stor fördel.
Vi eftersträvar kontinuitet och Du som söker ska ha som mål att kunna arbeta med barnet under en längre tid. Övrig information
Du ska uppbära empatisk förmåga, vara stabil och anpassningsbar i ditt bemötande. Då arbetet innebär ensamarbete tillkommer krav på självständighet och att kunna ta ett eget ansvar. Vi värderar personlig mognad och god kommunikationsförmåga.
Arbetet är en timanställning och följer barnets biståndsbeslut.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område personligt stöd, Enhet 7 Kontakt
Sanna Selling, Enhetschef 08-50806167 Jobbnummer
10008575