Brokk söker en teknikintresserad person till marknadsavdelningen
2025-08-14
Är du en teknikintresserad person som vill ha ett kreativt arbete med många kontaktytor så kan vi vara arbetsgivaren för dig!
Hos oss kommer du att spela en central roll i vår försäljningsprocess, där du använder din tekniska expertis inom mekanik, hydraulik, programvaror eller elektronik för att utveckla affärerna och ge teknisk rådgivning till våra kunder. Du arbetar nära våra säljteam globalt för att säkerställa bästa möjliga lösningar, vilket kräver både teknisk kunskap, affärsmannaskap och förmåga att kommunicera effektivt.Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Brokk är ett globalt marknadsledande företag. Vi utvecklar, tillverkar och säljer rivningsrobotar till hela världen. Vi är en internationell koncern som omsätter över 1,6 miljarder kronor och omfattar över 20 bolag globalt, varav fem är tillverkande bolag och resterande är säljbolag. Koncernen växer kontinuerligt, både organiskt och genom förvärv.
Företagskulturen hos oss på Brokk är viktig. Vi andas och lever resultat, professionalism och prestigelöshet. Tillsammans driver och jobbar vi för att nå de bästa resultaten utifrån helheten. Vi har korta beslutsvägar och tvekar inte att testa oss fram för att hitta smartare sätt att arbeta på. Samtidigt har vi en stöttande gemenskap där nyfikenhet och engagemang är drivmotorn i vardagen. Brokk är ett framgångsrikt, lönsamt och växande företag, både i Sverige och globalt. Vi har mer än dubblerat omsättningen de senaste 10 åren. Hos oss blir du en del i ett vinnande lag!Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta tätt tillsammans med vår säljorganisation och bidra med både teknisk rådgivning och nya perspektiv på kundernas förfrågningar. Du kommer bland annat att föreslå tekniska anpassningar och modifieringar av våra produkter för att möta kundernas specifika behov.
I rollen ingår även att ta fram offertunderlag och förslag till såväl marknadsavdelningen samt till våra dotterbolag, för modifikationer av standardprodukter. Vidare bistår du i administrativa uppgifter gällande projektbeställningar och arbetar med ett kontinuerligt förbättrings och effektiviseringsarbete internt.
Vid behov och tillfälle deltar du i kundmöten, mässor och andra utåtriktade aktiviteter. I samband med detta kan resor förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
När det kommer till din bakgrund finns det flera möjliga vägar till att bli framgångsrik i den här rollen, men troligtvis känner du igen dig i följande beskrivning:
• Teknisk utbildning, gärna inom maskinteknik, elektronik eller liknande område.
• Tidigare erfarenhet inom tekniskt säljstöd, försäljning eller teknisk rådgivning är meriterande.
• Problemlösningsförmåga och analytisk förmåga.
• Förståelse för affärer och affärsmässighet.
• Mycket goda kommunikationsfärdigheter, både på svenska och engelska.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Erfarenhet av CAD-program eller liknande tekniska verktyg är ett plus.
Vi erbjuder dig
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utvecklas.
• Möjlighet att arbeta med världsledande produkter i ett innovativt företag.
• Attraktiva anställningsvillkor och förmåner.
• Möjlighet till internationella resor och utmanande projekt.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Placeringsort: Skellefteå
Tillsättning: Snarast enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar Brokk AB med Wikan Personal AB.
Ansöker gör ni på www.skelleftea.wikan.se
Information om tjänsten lämnas av Irma Öhlund, 0910-77 09 83 alt irma@wikan.se
Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda korta screeningtester innan intervju eftersom att dina personliga egenskaper är väldigt viktiga för att lyckas i den här tjänsten. Detta hjälper oss att säkerställa ett rättvist och objektivt urval, och vi är måna om att respektera din tid genom att hålla testerna relevanta och lättillgängliga. Mer djuplodade personlighetstester genomförs sedan på slutkandidater senare i processen.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
