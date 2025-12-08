Bröderna M/Extra jobb på helger och kvällar
2025-12-08
Restaurang Bröderna M slog upp portarna den 3 Maj 2006 i Ystad. En mix av modern inredning med klassiska drag skapar en väldigt unik atmosfär mitt i hjärtat av Ystad.
Våran ambition är att alltid sätta gästen i centrum och erbjuda god mat med ypperlig service! Hos oss kan man äta eller bara ta något att dricka alla dagar i veckan.
• Du är en framåt person som alltid sätter gästen i första rummet
• Du är en problemlösare som inte är rädd för att bjuda på dig själv
• Du är serviceinriktad, noggrann, flexibel och strukturerad
• Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt
• Du har en betydande erfarenhet från servering
• Du ska vara stresstålig och alltid ha ett leende på läpparna
• Du talar och skriver på svenska - Ta emot beställningar och svara på gästens frågor kring vår meny
• Ansvara för att restaurangen alltid är presentabel och inbjudande
• Säkerställa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: info@brodernam.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan". Arbetsgivare Manda i Ystad AB
(org.nr 556694-7619), http://www.brodernam.com
Hamngatan 11 (visa karta
)
271 41 YSTAD Arbetsplats
