Bris söker socionome till projektet Föräldrakraft.
Bris - Barnens Rätt i Samhället / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bris - Barnens Rätt i Samhället i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Att växa upp i socioekonomisk utsatthet ökar risken för att barn utsätts för våld, försummelse och hamnar i kriminalitet. Föräldrar är en viktig skyddsfaktor men samhällets stöd nås inte av alla.
Föräldrakraft är ett Drömprojekt där Bris tillsammans med Stockholms Stadsmission vill bidra till långsiktig förändring och en bättre och tryggare framtid för barn i socioekonomiskt utsatta situationer. Genom att kombinera forskning och expertis från civilsamhället och offentlig sektor, med direkt samverkan med målgruppen ska projektet utveckla ett nytt föräldrastödsprogram. Stöd till föräldrar är stöd till barn.
Om rollen som socionom och projektmedarbetare
Du kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av ett nytt, målgruppsanpassat föräldrastödsprogram för familjer i socioekonomisk utsatthet. Du leder gruppträffar med föräldrar och barn, samlar in kunskap från målgruppen och omvandlar dessa insikter till konkreta programinnehåll. Du ansvarar för att dokumentera och paketera programmet för vidare spridning. Du utbildar även personal i Bris metod Expertgrupp Barn. Rollen kombinerar praktiskt fältarbete med föräldrastöd och metodutveckling, och kräver en stark förmåga att bygga relationer, skapa trygghet och strukturera kunskap.
Du arbetar i nära samarbete med projektsamordnare och andra medarbetare från Bris på kontoret i Stockholm och med Stadsmissionens medarbetare ute på Stadsmissionens mötesplatser i Tensta, Hässelby och Vårberg. Arbetet innebär visst kvälls- och helgarbete. Du rapporterar till regionchef.
Vi söker dig som
Har kraft, vilja och uthållighet att tillsammans med kollegor och målgruppen utveckla ett nytt föräldrastödsprogram. Då din roll kommer vara i ett utvecklingsprojekt behöver du vara driven, lyhörd och ha en god förmåga att jobba i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du behöver ha en god förmåga att lyssna, leda grupper och skapa tillit. Att vara prestigelös, nyfiken och flexibel är andra framgångsfaktorer.
Är utbildad socionom.
Har kunskap och erfarenhet av arbete med barn i utsatthet.
Har god kunskap om barnrätt.
Har erfarenhet av att arbeta med metodutveckling.
Har erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd.
Har körkort och är en van bilförare. Bris tillhandahåller bil i tjänsten vid behov.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande
Erfarenhet av utbildning eller processledning.
Erfarenhet av strategiska utvecklingsinsatser.
Erfarenhet av gruppstöd.
Erfarenhet av projektarbete.
Erfarenhet från civilsamhälle.
Vi erbjuder
Läs mer om Bris som arbetsgivare samt om vår rekryteringsprocess på https://jobs.bris.se/pages/jobba-hos-oss
.
Bra att veta om tjänsten
Två heltidstjänster.
Visstidstjänst på 2,5 år.
Tjänsten är hybrid.
Placeringsorten är i Stockholm.
Arbetet innebär kvälls och viss helgarbete samt resor
Du kommer ha målstyrd arbetstid.
Vi arbetar med anonymiserad rekryteringsprocess - icke relevanta uppgifter (så som namn, ålder och kön) anonymiseras automatiskt i vårt system.
Bris är en barnrättsorganisation därav begär vi utdrag från belastningsregistret.
Bris har kollektivavtal med Fremia - Akademikerförbundet och Unionen.
Fackliga representanter är Delaram Wall, Unionen, delaram.wall@bris.se
och Akademikerförbundet Luisa Torres Morales, luisa.torres.morales@bris.se
.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittar rätt kandidat.
Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barns känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Läs gärna mer om oss på www.bris.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bris - Barnens Rätt i Samhället
, https://jobs.bris.se/pages/jobba-hos-oss
113 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bris Jobbnummer
9487017