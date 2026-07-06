Bris söker kurator på Bris nationella stödlinje för barn!
Bris - Barnens Rätt i Samhället / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Som kurator på stödlinjen ingår det att, enligt schema på dag och sen kväll, bedriva stödjande samtal med barn på distans via textbaserat stöd och telefon. Tjänsten utgår från vårt kontor i centrala Stockholm.
Som kurator erbjuder du barn och unga olika former av kvalificerat vuxenlett stöd som anpassas utifrån varje barns unika behov och förutsättningar. På avdelningen arbetar kuratorer dygnet runt med att vara ett professionellt stöd på distans till de barn och unga samt vuxna som tar kontakt med oss. Vårt arbete utgår från vår barnsyn om barn som rättighetsbärare, unika individer och aktiva subjekt. Extern handledning ingår.
Vi tänker att du bidrar med:
Socionomexamen och erfarenhet av stödjande arbete med barn och unga.
Flytande i tal och skrift på svenska.
Arbetar med en hög grad av professionalism och tar stort ansvar för din roll och det stöd du ger.
Kunskap om barnrättsligt arbete, relevant lagstiftning samt samhällets stödfunktioner.
God självkännedom och samarbetar väl med dina kollegor. Du är van att ta fullt eget ansvar för ditt arbete och att ta stöd vid behov.
Vana av att använda digitala kommunikationskanaler.
Bra att veta om tjänsten:
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år på heltid med goda möjligheter till förlängning.
Då arbetstiderna rullar på 8-veckors schema som inkluderar dagtid, kväll och helger behöver du ha tänkt över dina möjligheter till tjänstgöring på obekväm arbetstid. Du kommer ha reglerad arbetstid.
Möjlighet till hybridarbete finns.
Vi tillämpar provanställning på 6 månader om anställningen är ett år eller mer.
Bris är en barnrättsorganisation där du i denna tjänst kommer arbeta direkt med barn därav begär vi utdrag från belastningsregistret. Utdraget uppvisas endast av den kandidat som är aktuell för tjänsten, kandidaten beställer själv utdraget.
Vi arbetar med anonymiserad rekryteringsprocess – icke relevanta uppgifter (så som namn, ålder och kön) anonymiseras automatiskt i vårt system.
Sista dag att ansöka är 2 augusti.
Start: Efter sommar. Urval och intervjuer kommer påbörjas efter sommaren men vänta inte med att skicka in ansökan då annonsen kan komma att stängas tidigare beroende på volymen av ansökande.
Bris har kollektivavtal med Fremia - Akademikerförbundet och Unionen. Fackligarepresentanter är Akademikerförbundet Rebecca Ekedahl, rebecca.ekedahl@bris.se
, Unionen Delaram Wall, delaram.wall@bris.se
I intervjustegen använder vi oss av kompetensbaserade frågor och ett arbetsprov.
Har du frågor angående tjänsten kan du kontakta ellen.hedlund@bris.se
eller anna.angeklint@bris.se
Vi erbjuder dig:
Hos oss arbetar du i en organisation med starkt syfte och engagerade kollegor. Vi satsar på din hälsa och utveckling genom 4 000 kr i friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och kontinuerlig kompetensutveckling i våra kärnfrågor genom föreläsningar och kunskapsdelning. Du får även njuta av gemensam frukost varje vecka och flexibilitet genom valfria helgdagar. Läsa mer om Bris som arbetsgivare samt om vår rekryteringsprocess på https://jobs.bris.se/pages/jobba-hos-oss.
Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barns känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Läs gärna mer om oss på www.bris.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bris - Barnens Rätt I Samhället
, https://jobs.bris.se/
Sankt Eriksgatan 113 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Bris Jobbnummer
9992861