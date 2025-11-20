Brinner du för maskiner och detaljer? Vi söker CNC-operatörer!
2025-11-20
Om kundföretaget
Vi söker nu CNC-operatörer till vår kund utanför Jönköping! Här får du möjlighet att arbeta med moderna maskiner i en produktion där precision och kvalitet alltid står i fokus. Du blir en viktig del av teamet och får chans att utvecklas, lösa tekniska utmaningar och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-11-20Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos vår kund kommer du att ha en viktig roll i produktionen av högkvalitativa komponenter inom fordonsindustrin. Du arbetar med tillverkning av komponenter som är avgörande för säkerhet och funktionalitet i fordon, och får möjlighet att bidra till en produktionsmiljö med fokus på precision och kvalitet.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av följande:
• Bearbetning av detaljer, inklusive materialhantering, förberedelse, maskininställning och precisionsbearbetning.
• Justering eller programmering av maskiner för att uppnå önskad tolerans och ytfinish.
• Övervakning av maskiner och produktion enligt ritningar och specifikationer.
• Genomförande av kvalitetskontroller genom mätningar och dokumentation.
• Regelbundet underhåll av maskiner för att undvika driftstopp och säkerställa hög produktionskvalitet.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 2-skift
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Har en relevant utbildning, exempelvis från industriprogrammet eller verkstadsteknisk utbildning.
• Har erfarenhet av CNC-, svarv- och fräsmaskiner och tidigare arbetat i en verkstadsmiljö.
• Skicklig på ritningsläsning, skärande bearbetning samt goda mätkunskaper
• Har programmerat Mazak eller liknande CNC-maskiner
• Har körkort och tillgång till bil
• Har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Vi söker dig som är kvalitets- och miljömedveten, noggrann och ordningsam. Din positiva och lösningsorienterade inställning bidrar till en trivsam arbetsmiljö, och dina idéer tas alltid emot med öppna armar. Du trivs både i team och självständigt och får möjlighet att påverka och utvecklas.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
