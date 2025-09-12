Brinner du för långsiktig hållbar verksamhet? Sök Miljösamordnare hos oss!
BAE Systems Hägglunds AB / Arbetsmiljöjobb / Örnsköldsvik Visa alla arbetsmiljöjobb i Örnsköldsvik
2025-09-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du jobba i gränsytan där lagstiftning och ledningssystem möter praktik, där teknisk innovation och produktion omvandlas till långsiktigt hållbar verksamhet för människorna och för arbetsmiljön?
Då kan det vara just dig vi söker till tjänsten som miljösamordnare till vår avdelning Safety, Health and Environment (SHE)! Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av miljardaffärer.
För att möta den stora efterfrågan så rekryterar BAE Systems Hägglunds flera roller inom hela organisationen och även ytterligare medarbetare till avdelningen SHE.
Avdelningen består i dagsläget av en chef och 6 medarbetare.
Avdelningens övergripande ansvar är att säkerställa uppfyllnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning, att koordinera, utveckla och driva förbättringar inom miljö- och arbetsmiljöområdet samt utgöra stöd för chefer och ledare vad gäller information och utbildning i våra processer. Vi är certifierade enligt ISO14001 och ISO45001 där SHE-avdelningen har ansvar att säkerställa att kraven i standarderna uppfylls; planera och utföra revisioner samt uppdatera processer.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter inom miljö- och hållbarhetsområdet som t. ex.:
- delta i planering, genomförande och uppföljning av miljögruppens verksamhet
- delta i planering, efterlevnad och uppföljning av ledningssystemet ISO14001
- leda och medverka i möten inom SHE-organisationen
- uppdatera instruktioner inom ledningssystemet
- bevaka, utvärdera och utbilda i ny lagstiftning
- utbilda nyanställda och chefer
- planera och delta i tredjepartsrevisioner
- planera och utföra interna revisioner
- kravställa leverantörer och delta i leverantörsbedömning
- ansvar för hållbarhetsinitiativ och drift av hållbarhetsarbetet framåt tillsammans med berörda avdelningar inom företaget
Den du är
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med miljöinriktning eller motsvarande med mycket god kunskap om miljö- och hållbarhetslagstiftning och standarder. Du bör ha minst 5 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete i tillverkande industri.
Du har lång erfarenhet som intern revisor inom ISO14001.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hållbarhetsarbete enligt EU-lagstiftning samt kravställning och uppföljning av leverantörer.
Inte minst är det viktigt att du har ett stort intresse för miljö- och hållbarhetsområdet och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper inom området.
God svenska och engelska i tal/skrift är en förutsättning då detta används på arbetsplatsen samt i dialog med koncernen.
Som person har du ett starkt eget driv och tar stort ansvar. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och en utpräglad känsla för leverans och målfokusering.
Du är ansvarsfull och driver dina arbetsuppgifter med integritet och på ett övertygande sätt. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på kort och lång sikt samt dokumenterar ditt arbete.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svKontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Carolin Ödling 0660-80990, eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, 070 - 1699176
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Annelie Öfverdahl-Nyberg 070-1699176 Jobbnummer
9506108