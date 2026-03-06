Brinner du för lager och teknik? Bli en del av Gelins-KGK!
Nr.1 Personalpartner AB / Lagerjobb / Skara Visa alla lagerjobb i Skara
2026-03-06
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Gelins-KGK AB är ett agenturföretag som säljer produkter inom lantbruk, industri och fordon som högtryckstvättar, kompressorer och lufttrycksverktyg.
Kontor, service och lager är placerade i Skara och företaget har återförsäljare runt om i hela Sverige.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer dina främsta uppgifter vara att plocka och packa varor, hantera utlämning till kunder samt lasta och lossa utgående och ingående leveranser.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag, kl. 07:00-16:00.
Uppdraget är ett sommarvikariat under veckorna 22 - 35. Viss flexibilitet gällande start och slutvecka finns. Fortsatt anställning efter sommaren kan också komma att bli aktuellt.
Bakgrund och personliga egenskaper
Eftersom företaget erbjuder ett tekniskt sortiment, ser vi gärna att du har ett intresse för teknik och/eller mekanik.
Erfarenhet av kundkontakt är en fördel, och du bör känna dig bekväm med att tala i telefon.
Det är även meriterande om du har arbetat med orderhantering på ett lager.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav, och det är meriterande om du har truckkort.
Vi söker en strukturerad person som värdesätter ordning och reda. Du är självgående, effektiv och arbetsvillig. Samtidigt trivs du med att arbeta både självständigt och i grupp. Du bidrar med positiv energi till arbetsgruppen och ser det som naturligt att stötta dina kollegor vid behov. Dessutom uppfattas du som social och har en positiv inställning.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Johan Linder johan@firstpersonal.se Jobbnummer
9782206