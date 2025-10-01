Brinner du för försäljning och kundservice? Vi har jobbet för dig!
Uniflex AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2025-10-01
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Ronneby
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du redo att kickstarta din karriär inom försäljning och kundservice? Starta din resa hos oss!
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas varje dag, påverka din lön, bygga starka relationer - och ha riktigt kul på vägen? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker nu drivna och engagerade medarbetare till Telenors kundservice i Kalmar med start i oktober. Perfekt för dig som är redo att ta dig an en ny utmaning inom försäljning.
Om rollen
Som säljare kommer du att ta emot inkommande samtal från Telenors kunder. Du hjälper till med frågor om abonnemang, fakturor, tekniska problem och mycket mer. Rollen innebär även merförsäljning där du på ett lyhört och professionellt sätt föreslår lösningar som skapar mervärde för kunden.
Du arbetar i moderna och ljusa lokaler på Varvsholmen i Kalmar - ett kontor där gemenskap, energi och arbetsglädje genomsyrar vardagen.
Vi söker dig som:
Har ett stort engagemang för försäljning och service
Trivs med att jobba mot mål - både individuellt och i team
Är kommunikativ, positiv och lösningsorienterad
Har god datorvana
Talar och skriver flytande svenska samt behärskar engelska väl
Hos oss får du en tillsvidareanställning på heltid med start i oktober. Du arbetar på vardagar mellan 08.00 och 18.00 enligt ett schema som varierar, och vi ser till att du får en gedigen introduktion och utbildning för att känna dig trygg i din roll. Du får fast månadslön enligt kollektivavtal - och har dessutom möjlighet att påverka din inkomst genom provision. Här finns stora möjligheter till utveckling och en arbetsplats som satsar på både din trivsel och din framtid.
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. En bakgrundskontroll är en obligatorisk del i anställningsprocessen, utdrag ur belastningsregistret behöver genomföras innan ett anställningsavtal kan ingås.
Låter det här som något för dig? Vänta inte - ta chansen att bli en del av våra engagerade team!
Vi erbjuder:
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Kalmar Jobbnummer
9534559