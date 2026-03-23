Brinner du för det asiatiska köket? Tanum Foodcourt söker ny kock
Nordby Wok AB / Kockjobb / Tanum Visa alla kockjobb i Tanum
2026-03-23
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordby Wok AB i Tanum
, Strömstad
eller i hela Sverige
Vi söker en passionerad asiatisk kock till Tanum Foodcourt!
Är du en engagerad och skicklig kock med hjärtat i det asiatiska köket? Vill du vara med och skapa smakupplevelser som får våra gäster att komma tillbaka gång på gång? Då är det dig vi söker!
Vi på Tanum Foodcourt i Tanum Shoppingcenter driver en populär bufférestaurang där vi kombinerar asiatisk mat med klassisk svensk husmanskost. Här serverar vi dagligen en varierad och uppskattad buffé med fokus på färska råvaror, god smak och hög kvalité - plus pizza, sallad, och mycket mer.
Vi söker nu en asiatisk kock som vill ta stort ansvar för den asiatiska delen av vårt utbud och som trivs i ett högt tempo med många gäster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, förbereda och laga ett brett utbud av asiatiska rätter till buffén
Hålla hög och jämn kvalitet på mat och presentation
Ansvara för hygien, egenkontroll och råvaruhantering
Samarbeta nära övriga köks- och serveringsteamet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av asiatiskt kök
Är självgående, strukturerad och har hög servicekänsla
Trivs med att arbeta i högt tempo och har god stresstålighet
Har god hygienkunskap
Är en lagspelare: Du trivs med att samarbeta, men tar också egna initiativ och arbetar självständigt när det krävs.
Varför jobba på Tanum Foodcourt?
Vi erbjuder en inspirerande och fartfylld arbetsmiljö i en av regionens mest besökta handelsplatser. Hos oss blir du en del av ett glatt och drivet team som brinner för att skapa oförglömliga matupplevelser för våra gäster.
Tjänsten är placerad på vår restaurang i Tanum Shoppingcenter. Vi tillämpar 6 månaders provanställning med goda möjligheter till förlängning för rätt person. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din passion för matlagning.
Ansökan
Skicka ditt CV och personligt brev till: linn.johansson@foodgarden.nu
Intervjuer sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: linn.johansson@foodgarden.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordby Wok AB
(org.nr 556982-1316)
Tanum Shoppingcenter (visa karta
)
457 32 TANUMSHEDE Arbetsplats
Tanum Foodcourt Kontakt
Linn Johansson linn.johansson@foodgarden.nu Jobbnummer
9814741