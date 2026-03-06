Brinner du för chef- och ledarskap för bästa vård? Vårdenhetschef sökes!
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Norrköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrköping
2026-03-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Avdelning 3 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping söker vårdenhetschef till parledarskap.
På avdelningen vårdas internmedicinska patienter i huvudsak med lungsjukdom, njursjukdom, hematologiska diagnoser samt specialistpalliativa patienter med behov av inneliggande vård.
Medicinkliniken ViN är en specialistklinik inom internmedicin och specialiserad palliativ vård. Vården bedrivs inom öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Inom klinikens specialistmottagningar utreds och behandlas blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke, allergi och antikoalgulantia. Slutenvården på kliniken är fördelade på två vårdavdelningar som vårdar internmedicinska patienter samt bedriver den specialiserade palliativs slutenvården. Kliniken erbjuder även specialiserad palliativ hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva systemstöd och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt. Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som vårdenhetschef leder, planerar och utvecklar du verksamheten i samarbete med din parkollega. Tjänsten kräver ett närvarande och tydligt ledarskap med patientens bästa i fokus. Du ska skapa goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö präglad av psykologisk trygghet och arbetsglädje. Att sätta mål, följa upp och att återkoppla är en viktig uppgift. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö. Du kommer att vara en del av klinikledningen och förväntas där bidra i klinikövergripande frågor i ledningsgruppsarbetet.
Arbetsgrupp
Medarbetargruppen består av sjuksköterskor och undersköterskor med varierande erfarenheter och kunskaper men alla med stort engagemang för arbetet på avdelningen. Varje medarbetare bidrar med sin kompetens där de gemensamma insatserna gör stor skillnad för patienten.
Om dig
Du som söker har högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, gärna vårdrelaterad. Har du genomfört chefsutbildning och/eller ledarutvecklingsprogram så är det meriterande.
Chef- och ledarskapserfarenhet i en komplex verksamhet är nödvändigt, gärna från 24-7 slutenvård.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift är ett måste.
Vi söker dig som trivs i en chefsroll och som är bra på att skapa motivation och delaktighet i arbetsgruppen kring de gemensamma målen. Du har god förmåga till samarbete och problemlösning. Du agerar tryggt och stabilt i olika situationer vilket bland annat innebär att kommunicera på ett klart och tydligt vis. Det betyder skicklighet i att lyssna, ställa frågor, beskriva, fatta samt meddela beslut. Ditt sätt att leda präglas av att du har en god självmedvetenhet och förstår din roll på avdelningen samt ser till hela klinikens bästa i ditt agerande och dina beslut. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser.
Ansökan och anställning
Chefsuppdraget är tidsbegränsat och du erbjuds tillsvidareanställning i din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Region Östergötland Kontakt
Anna Collaros anna.collaros@regionostergotland.se 073-5557486 Jobbnummer
9781785