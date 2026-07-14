Brinner du för att hjälpa någon i sin vardag ?
God Assistans i Syd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2026-07-14
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, Kristianstad
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eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service – och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vi söker nu timvikarie som personlig assistent till vår glada, envisa och goa 30-åring i Sösdala. Sösdala ligger enbart en 8 minuters tågresa från Hässleholm, 10 minuter från Höör och 36 minuter från Lund!
En aktiv tjej som älskar att befinna sig i en livlig och energifylld miljö. Hennes största intressen är bland annat hästar, att bada samt att vara utomhus. Tillsammans med ett glatt och härligt arbetsteam har du möjlighet att påverka och förgylla denna tjejs vardag!
Du blir du anställd på timmar. Vi ser det alltid som fördelaktigt om du är flexibel och har möjlighet att ställa upp vid behov. Det handlar såklart om att ge och ta för varandra, vilket vi hoppas är en självklarhet även för dig!
Tjejen sitter i rullstol och har således ett behov av hjälp och stöttning under samtliga moment i vardagen. Du som assistent behöver alltid vara närvarande. Hygien, omvårdnad, förflyttningar (med lift), stretching, matning, insulin och nöjesaktiviteter är exempel på uppgifter som ingår i ditt arbete. Därtill förekommer städning, tvätt och andra vanliga hushållssysslor som hör till för att hålla ett hem rent och snyggt. Kommunikation sker via kroppsspråk och ljud, du behöver på så sätt vara lyhörd för att förstå och kunna tolka tjejens kroppssignaler och ljud.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarsfull och har en god förmåga att ta egna initiativ. Dessutom förutsätter vi att du är glad, utåtriktad och positiv. Du arbetar både ensam och med dubbelassistans. Arbetsrutiner finns att följa och på så sätt är det fördelaktigt om du är lättlärd och har en god förmåga att ta till dig ny information. Om du har erfarenhet inom vårdyrket sedan tidigare är det meriterande men inget krav - Vi kommer lägga störst vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du utstrålar empati, värme och trygghet då det i slutändan är kemin mellan dig och tjejen som kommer avgöra. Vårt enda krav är att du är rökfri!
Om tjänsten låter fortsatt intressant och du ser dig själv i beskrivningen ovan är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Syd AB
(org.nr 559079-3237)
223 52 LUND Kontakt
Kontakt
Yasmine Schönström yasmine.schonstrom@godassistans.se +46735954387 Jobbnummer
10002627