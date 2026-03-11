Brinellskolan söker yrkeslärare inom försäljning och service
Fagersta kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Fagersta Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Fagersta
2026-03-11
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Brinellskolan är en gymnasieskola i Fagersta kommun.
Skolan har elva nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion, lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola. Skolan har ca 480 elever och 9/10 lärare har lärarlegitimation. Vi har ett välsorterat bibliotek och ett gott samarbete med företag, högskolor och universitet.
Vi jobbar för en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet och trivsel där individen har möjlighet till personlig utveckling. Brinellskolan har välutbildad och engagerad personal och vi strävar emot att hitta individuella lösningar så att alla elever skall kunna nå sin fulla potential oavsett om det gäller stöd eller extra utmaningar.
Ditt uppdrag
Brinellskolan söker en engagerad yrkeslärare som vill vara med i uppstarten av vårt nya program Försäljnings- och serviceprogrammet som startar höstterminen 2026.
I uppdraget ingår praktisk och teoretisk undervisning i enlighet med gymnasiets kurs- och ämnesplaner inom programmets karaktärsämnen som bland annat Handel, Entreprenörskap och Försäljning- och kundservice. Även undervisning på andra program kan förekomma.
Du kommer också ha en viktig roll i att utforma och planera det nya programmet samt att upprätta kontakt och nätverk med relevanta branscher för samarbete och arbetsplatsförlagt lärande (APL).
I arbetet ingår mentorskap samt att anskaffa, planera och följa upp elevernas APL.
Utöver goda kunskaper inom dina ämnesområden behöver du även vara en trygg och tydlig ledare i olika undervisningssituationer och andra sammanhang där du möter skolans elever. Vi vill ge våra elever en högkvalitativ utbildning samt en utbildning där omtanke, trygghet och trivsel speglar studievardagen.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig med relevant och gedigen branscherfarenhet . Eftersom det är ett nystartat program värdesätter vi kreativitet och en lösningsorienterad inställning som innebär att du har lätt att ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Vi ser gärna att du är legitimerad yrkeslärare och/eller tidigare har undervisat på gymnasial nivå.
Du som söker har en god förmåga att knyta kontakter med samarbetspartners inom näringslivet. Du har ett driv att utveckla din undervisning och ditt program i samarbete med skolledning, lärarkollegor, arbetslagen och ämneslagen. Tillsammans med vår personal skapar vi unika möjligheter till verksamhetsutveckling och trivsel på arbetsplatsen. Vi jobbar med varandra och för varandra och vi är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag.
För anställning krävs uppvisande av utdrag ur Polisens belastningsregister.
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Rekrytering och intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Gymnasium, Brinellskolan Kontakt
Ylva Ekman 0223-44383 Jobbnummer
9790554