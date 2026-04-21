Bred operativ roll inom fält och ramp till Umeå Airport
2026-04-21
Vill du ha en varierad och aktiv roll där du bidrar till att flygplatsens dagliga drift fungerar säkert och effektivt? Nu söker vi medarbetare till en kombinerad tjänst inom fältarbete samt lastning och lossning av flygplan. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter året runt.
Vad innebär rollen? I den här tjänsten arbetar du både inom fältverksamheten och med lastning och lossning av flygplan. Du får även möjlighet att utbildas och stötta i rollen som flygplatsbrandman.
Lastning och lossning
Lasta och lossa bagage och frakt från flygplan
Säkerställa att servicetjänster till flygbolag utförs korrekt
Assistera passagerare i behov av ledsagning
Fältarbete
Bidra till drift och underhåll av flygplatsens ytor
Arbeta med halkbekämpning och snöröjning
Tjänsten innebär skiftarbete, vilket betyder att arbetstiderna varierar och kan omfatta dag-, kvälls-, natt- och helgpass. Det är därför en förutsättning att du har möjlighet att ta dig till flygplatsen även under tider då kollektivtrafiken inte är i drift.
Vem är du? Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är lyhörd för verksamhetens behov, har god samarbetsförmåga och kan hantera oförutsedda händelser på ett flexibelt och konstruktivt sätt. Vi ser även att du har:
B-körkort
God fysisk förmåga för att hantera de fysiska belastningar som arbetet kräver
C-körkort eller ambitionen att ta C-körkort med stöd från verksamheten
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av snöröjning och att köra hjullastare
För att vara aktuell för tjänsten behöver du genomföra och bli godkänd i ett tillpassningstest samt ett gångbandstest, då du kan komma att behöva tjänstgöra som brandman vid behov. Utöver detta ingår även språktest samt syn- och hörseltest i rekryteringsprocessen.
Vad erbjuder vi dig? Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kristofer.martensson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 10/5, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
