Breathwork Yoga & Meditationsinstruktörer till exklusiva Retreats
Vill du vara en del av något större och skapa djup transformation för människor?
Vi söker nu passionerade och erfarna breathwork-instruktörer, yogalärare och meditationsinstruktörer (även qigong) till våra exklusiva anläggningar centralt i stockholm.
Det här är för dig som inte bara undervisar - utan lever det du lär.
Vi söker dig som:
Är certifierad och trygg i din roll som instruktör
Har erfarenhet av att leda grupper
Kan hålla ett tryggt, professionellt och energifyllt space
Är självgående, ansvarstagande och har hög närvaro
För yoga: kan undervisa mer avancerad yoga
För meditation/qigong: har förmåga att guida djupa, närvarande sessioner
För breathwork: kan leda kraftfulla och säkra andningsresor
Extra möjlighet:
Det finns även möjlighet att arbeta som medtationsguide med bastu och cold plunge som del av retreat-upplevelsen.
Om retreaten:
Vi skapar upplevelser med fokus på:
Personlig utveckling
Nervsystemsreglering
Kropp & sinne
Hög energi och djup återhämtning
Gemenskap och transformation
Detta är en möjlighet att:
Vara del av ett växande koncept
Samarbeta med andra drivna instruktörer
Vara med och skapa något meningsfullt
Låter det intressant?
Skicka en kort presentation av dig själv, din erfarenhet och vilka typer av sessioner du erbjuder till: mikael.davani@energystaffingsweden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9737604