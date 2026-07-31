Breakfast host (Frukostvärd/Frukostvärdinna) Scandic Klara, extra vid behov
Scandic Hotels Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-31
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Mitt i centrala Stockholm ligger Scandic Klara – en lugn oas med vänlig atmosfär. Hos oss står serviceupplevelsen i fokus och vi vet att vägen dit går genom fantastisk personal!
I vår restaurang Stortorget, på innergården, serveras vår frukost, stora konferensluncher och middagar – med en känsla av att sitta på en innergård i Gamla stan.
Hos oss bor man i en lugn och mysig atmosfär men har bruset av Stockholm City och fantastiska Hötorget precis utanför dörren.
Så älskar du service, mötet med gästen och trevliga frukostar i en mysig atmosfär med bruset från Stockholms city precis utanför dörren? Då är du den vi söker! Varmt välkommen till oss på Scandic Klara!
Nu söker vi en Breakfast host (Frukostvärd/Frukostvärdinna) till Scandic Klara.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen?
Din främsta roll är att supportera driften inom våra mat- och dryckesavdelningar med diverse operativa uppgifter så att medarbetarna som är närmast gästen kan ha sitt fulla fokus på att ge service i världsklass. I dina arbetsuppgifter ingår enklare matlagning, förberedelse, framplockning samt att hålla ordning i kök och allmänna utrymmen. Du ser till att disk, renhållning och egenkontroll flyter på och i enlighet med livsmedelspolicy, koncept och manualer.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en anställning för enstaka dagar på extra vid behov. Viktigt att du är tillgänglig att kunna arbeta veckans alla dagar och inte bara helger.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Scandic Klara Jobbnummer
10017253