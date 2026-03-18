Bravilor Bonamat söker Key Account Manager för återförsäljare och partners
Vill du arbeta med ett starkt internationellt varumärke inom professionella kaffelösningar och samtidigt utveckla långsiktiga kundrelationer?
Bravilor Bonamat söker nu en Key Account Manager till Stockholm som vill vara med och utveckla affären tillsammans med våra återförsäljare och partners.
Hos oss får du arbeta i ett välrenommerat familjeföretag med hög kvalitet, innovativa produkter och stark position på marknaden.
Om rollen
Som Key Account Manager hos Bravilor Bonamat ansvarar du för att stärka affärerna tillsammans med våra återförsäljare och partners. Våra återförsäljare säljer våra lösningar till bland annat restauranger, caféer, hotell, kontor och andra professionella miljöer där kaffe är en viktig del av kundupplevelsen.
Du driver försäljningen framåt genom att bygga starka och långsiktiga relationer, bygga strukturer, identifiera nya affärsmöjligheter och skapa aktiviteter som utvecklar både våra kunders affär och vår egen position på marknaden. Du har ett helhetsansvar för dina kundrelationer och arbetar nära både kunder och interna resurser för att säkerställa fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Rollen rapporterar direkt till VD..
Arbetsuppgifterna är bland annat:
Utveckla och stärka samarbetet med våra återförsäljare
Bygga strukturer tillsammans med våra återförsäljare
Planera och genomföra kundbesök i regionen
Genomföra produktdemonstrationer och utbildningar
Följa upp försäljning och identifiera nya affärsmöjligheter
Initiera och driva aktiviteter tillsammans med återförsäljarna för att öka försäljningen
Samarbeta nära organisationen kring marknad, produkter och support
Rollen innebär resor inom regionen och även övernattningar
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som trivs med ett stort eget ansvar och som drivs av att utveckla långsiktiga affärer och relationer. Vi söker dig som har ett etablerat nätverk inom branschen och en god förståelse för hur affärer utvecklas via återförsäljare. Utöver det tror vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning via återförsäljare eller partnernätverk
Har erfarenhet från försäljning av kaffelösningar till kontor
Är duktig på att bygga långsiktiga kundrelationer
Är affärsdriven, strukturerad och initiativrik
Är en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor och partners
Har ett genuint intresse för affärer och kundutveckling
Har god datavana och arbetar naturligt i CRM och andra affärssystem
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har B-körkort
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete i en liten familjär organisation med kontor i Täby, där rätt person kommer att vara en viktig kugge i teamet och för den svenska verksamheten. Rollen är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning. Utöver marknadsmässig lön och provision har du även tjänstebil och friskvårdsbidrag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Hanne Rubino, hanne@rubino.se
eller mobil +46 739 015 911.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Bravilor Bonamat
Bravilor Bonamat är ett internationellt familjeföretag som grundades i Nederländerna för över 70 år sedan. Företaget utvecklar, producerar och levererar professionella dryckessystem med fokus på kaffe och hett vatten för kommersiella miljöer.
Med innovativa produkter, avancerad teknik och egen produktion har Bravilor Bonamat byggt upp ett starkt internationellt varumärke. Idag har företaget över 350 anställda, egna filialer i Europa och USA samt ett globalt nätverk av återförsäljare i mer än 100 länder.
Genom att kombinera kvalitet, flexibilitet och teknisk kompetens är Bravilor Bonamat en strategisk partner för sina kunder och fortsätter att utveckla lösningar som skapar värde i professionella kaffemiljöer världen över.
