Bravida söker Säkerhetstekniker med tekniskt intresse och kundfokus!
Professionals Nord Stockholm AB / Installationselektrikerjobb / Mölndal Visa alla installationselektrikerjobb i Mölndal
2026-06-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Mölndal
, Vänersborg
, Jönköping
, Värnamo
, Nässjö
eller i hela Sverige
Bravida är en ledande leverantör av tekniska helhetslösningar för fastigheter. Inom säkerhet hjälper vi våra kunder att skapa trygga miljöer genom smarta och framtidssäkra lösningar inom inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem. Här får du vara med och göra verklig skillnad – varje dag.
Har du erfarenhet av säkerhetssystem och vill arbeta med teknik som gör verklig skillnad? Hos Bravida Säkerhet får du möjligheten att arbeta med moderna lösningar inom passage, inbrottslarm och CCTV hos några av Sveriges mest välkända verksamheter. Här erbjuds du en fri och varierad vardag där du får kombinera teknik, kundkontakt och problemlösning tillsammans med ett engagerat team.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bravida Säkerhets räkning en Säkerhetstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bravida.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bravidas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
).
Du erbjuds
Möjligheten att arbeta med marknadsledande säkerhetslösningar hos stora kunder och samhällsviktiga verksamheter
Stor frihet att planera och driva ditt arbete självständigt
Goda utvecklingsmöjligheter inom teknik och specialistområden
Ett engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och trivsel står i fokusPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som Säkerhetstekniker hos Bravida blir du en del av serviceorganisationen i Mölndal. Du arbetar med installation, service och felsökning av säkerhetssystem hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Kunderna återfinns bland annat inom industri, hotell, fastigheter och samhällskritiska verksamheter. Rollen är bred och passar dig som uppskattar variation samt vill fortsätta utveckla din tekniska kompetens inom säkerhetsområdet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Service, underhåll och felsökning av säkerhetssystem
Arbete med passagesystem, inbrottslarm och CCTV
Systemanpassningar och driftsättning
Kundkontakt och teknisk rådgivning
Dokumentation och uppföljning av utförda arbeten
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet som säkerhetstekniker eller motsvarande
Har erfarenhet av passage, inbrottslarm och/eller CCTV
Innehar B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är svensk medborgare och kan genomgå säkerhetsprövning, bakgrundskontroll och kreditupplysning
Meriterande
Erfarenhet av nätverk, servermiljöer eller Linux
Erfarenhet av flera olika fabrikat och säkerhetssystem
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Bravida.
Du är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du uppskattar friheten att själv planera din arbetsdag. Du är serviceorienterad och ser värdet i att bygga goda relationer med kunder. Vidare trivs du med att samarbeta med andra och bidrar till en positiv laganda där kunskap och erfarenheter delas mellan kollegor.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Mölndal/Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: info@pn.se
(mailto:info@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
(mailto:info@pn.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.bravida.se/kontakt/sverige/stockholm-fire-and-security/
431 49 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Sverige AB Kontakt
Konsultchef
Filippa Furugren filippa.furugren@pn.se +46708804779 Jobbnummer
9972699